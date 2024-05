L’Inter cambia idea su Pavard: 50 milioni, affare in Premier

Pavard è stato tra le note più liete di questa stagione. A sorpresa, però, l’Inter potrebbe cederlo in Premier in questo calciomercato.

Tra i protagonisti dei successi dell’Inter di questa stagione c’è sicuramente Pavard. Arrivato con meno clamore rispetto ad altri acquisti, il francese si è conquistato la fiducia di tifosi e Inzaghi attraverso le sue prestazioni. Annata assolutamente positiva per il transalpino e molte squadre pronte a fare follie per strapparlo ai nerazzurri.

Una cessione che, forse a sorpresa, è possibile. Stando alle ultime informazioni, in casa Inter nessuno può essere considerato incedibile e, in caso di una proposta importante, i nerazzurri potrebbero valutare la possibile partenza dello stesso Pavard.

Stiamo parlando di una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Al momento una offerta simile potrebbe arrivare solo dalla Premier League. Vedremo quale delle big inglesi farà uno sforzo simile per aggiudicarsi l’ex Bayern Monaco.

Calciomercato Inter: Pavard non è incedibile, dalla Premier ci pensano

Pavard è stato uno dei migliori in casa Inter in questa stagione. Il francese con le sue prestazioni è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria e sono in molti che sperano di vederlo anche la prossima annata con la maglia nerazzurra. Difficile al momento avere certezze visto che, come spiegato in precedenza, non c’è assolutamente nessuno incedibile. Marotta e Ausilio sono disposti ad ascoltare tutte le proposte e in base a queste decideranno il futuro del giocatore.

Chiaramente per strappare Pavard ai nerazzurri servirà una offerta di quelle irrinunciabili. La Premier, come detto, segue da vicino il francese e Chelsea e Manchester United presto potrebbero bussare alla porta di Marotta visto che sono alla ricerca di un centrale. L’Inter, però, non ha intenzione di sedersi ad un tavolo con una offerta al di sotto dei 50 milioni di euro. Sarebbe questa la cifra con la quale i nerazzurri inizierebbero a parlare.

Una valutazione importante e non semplice da soddisfare. Vedremo se i club inglesi si spingeranno fino a questa cifra oppure decideranno di cambiare i propri obiettivi. Di certo da parte dell’Inter non ci saranno sconti visto che stiamo parlando di un giocatore molto importante per i nerazzurri.

Mercato Inter: Pavard via solo per una offerta irrinunciabile

Da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di smantellare la squadra. I big potrebbero andare via solamente per proposte irrinunciabili da parte degli altri club.

Tra questi, come detto, c’è anche Pavard. Per strappare ai nerazzurri il centrale transalpino serviranno almeno 50 milioni di euro. Dalla Premier ci pensano e presto potrebbero sondare il terreno.