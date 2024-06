Problema fisico in Nazionale per Barella: salterà Italia-Turchia

Il centrocampista di proprietà dell’Inter, convocato dal Ct Luciano Spalletti per Euro 2024, non potrà scendere questa sera in campo al fianco dei propri compagni di Nazionale per infortunio

È in programma questa sera alle ore 21:00 il calcio d’inizio di Italia-Turchia, gara amichevole che si disputerà allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il Ct Luciano Spalletti è in cerca di nuovi segnali incoraggianti dai propri ragazzi, di fatto l’obiettivo principale degli Azzurri è quello di presentarsi tra una decina di giorni a Euro 2024 nel pieno della forma.

Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. Questi gli undici che dovrebbero vedersi questa sera in campo dal 1′. Eccezion fatta per Acerbi, costretto a declinare nei giorni scorsi la chiamata del proprio Ct a seguito dell’intervento chirurgico per il rinforzo della parete inguinale destra a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, la Nazionale Italiana di Calcio dovrà fare a meno anche di Nicolò Barella, fortunatamente soltanto in occasione dell’impegno amichevole di questa sera.

Il centrocampista di attuale proprietà della squadra neo Campione d’Italia ha infatti accusato nelle scorse ore un leggero affaticamento muscolare, con gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il classe ’97 in mattinata che non hanno evidenziato nulla di serio. Ciò nonostante, l’intero staff medico-sanitario azzurro ha preferito non correre rischi concedendo così un po’ di riposo all’ex Cagliari, che punta ora a presentarsi in perfetta forma per l’inizio di Euro 2024.

Barella-Inter, tutto definito per il rinnovo: si attende soltanto l’annuncio ufficiale

Intanto, è in arrivo una splendida notizia in casa Inter. Ben presto verrà infatti ufficializzato il rinnovo di Nicolò Barella coi nerazzurri.

In settimana, o comunque prima dell’Europeo proprio come rivelato da Interlive.it il 29 maggio scorso, verrà reso noto il prolungamento di contratto dell’ex Cagliari col club di Viale della Liberazione, sodalizio al quale il classe ’97 ha deciso di giurare amore sino a giugno 2029 e lo farà andando a guadagnare un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti a stagione, di poco superiore a quello percepito sinora. Una volta arrivata l’ufficialità sul nuovo accordo che legherà il forte centrocampista sardo all’Inter anche negli anni a venire, sarà poi la volta dei rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che si unirà anche lui ai nerazzurri fino al 2029, ma con un ingaggio di gran lunga superiore a quello dell’attuale numero 23 del club meneghino e quindi sui 10 milioni di euro.