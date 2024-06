Pinamonti quinta punta: scambio di prestiti Inter-Sassuolo

Simone Inzaghi ragiona sull’idea della quinta punta e il nome in pole position è quello di Pinamonti. Possibile uno scambio con il Sassuolo.

L’Inter è al lavoro per completare il reparto offensivo. Non basta il solo arrivo di Taremi a completare l’attacco nerazzurro considerando le uscite di Arnautovic e Sanchez. Servirà un altro attaccante, ma Inzaghi potrebbe chiedere alla società anche una quinta punta per essere tranquillo in caso di infortunio.

E in questo caso il nome in pole position sarebbe quello di Pinamonti. L’attaccante, che non resterà al Sassuolo in Serie B, rappresenterebbe il profilo ideale per i nerazzurri. Infatti, essendo cresciuto nel vivaio, sarebbe ideale per la lista FIGC.

Marotta ci pensa e presto potrebbe bussare alla porta di Palmieri per capire la fattibilità di questa operazione. I neroverdi quasi certamente non si opporranno alla sua partenza, ma resta da capire se il giocatore accetterà un ruolo secondario dopo una stagione molto importante a livello realizzativo.

Calciomercato Inter, idea Pinamonti: ipotesi scambio

Non è la prima volta che il nome di Andrea Pinamonti viene accostato al club nerazzurro, ma alla fine per diversi motivi non si è riusciti ad arrivare la fumata bianca. Ora, considerando anche il Sassuolo in Serie B, Marotta potrebbe fare un nuovo tentativo. Difficile che il club neroverde si opponga ad una partenza dell’attaccante. Bisognerà capire se il calciatore accetterebbe un ruolo secondario.

In caso di un via libera da parte di Pinamonti, l’operazione si potrebbe chiudere con uno scambio di prestiti. Per riportare l’attaccante a Milano, infatti, i nerazzurri sarebbero intenzionati a mettere sul piatto un vecchio pallino del Sassuolo: Sebastiano Esposito. La trattativa, considerando anche gli ottimi rapporti tra i club, è destinata a decollare in davvero poco tempo, ma il primo passo è capire la reale volontà dell’ex Empoli di andare a fare il quinto attaccante all’Inter.

Nei prossimi giorni si dovrebbe avere un quadro più chiaro considerando che l’obiettivo di Marotta è quello di completare quasi tutta la rosa prima dell’inizio del ritiro estivo.

Mercato Inter: Pinamonti solo come quinto attaccante

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter affonderà il colpo per Pinamonti solo in caso di richiesta ufficiale di Inzaghi di un quinto attaccante nel vertice con la dirigenza che si terrà a breve. Il giocatore del Sassuolo non rientra nei piani nerazzurri per sostituire uno tra Arnautovic e Sanchez.

In questo caso il primo obiettivo è Gudmundsson del Genoa. I contatti con il Grifone ormai vanno avanti da tempo e Marotta spera in una apertura da parte dei liguri alle contropartite nerazzurre.