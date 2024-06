Non hanno pagato: adesso salta tutto con l’Inter

Brutte notizie per diversi club, tra cui l’Inter. Non hanno pagato e adesso rischia di saltare tutto. Attese novità nel giro di breve tempo

In casa Inter è tempo di organizzare gli appuntamenti estivi. Conclusa l’esperienza Zhang, nei prossimi giorni il club definirà tutti i passaggi. L’obiettivo è sempre quello di portare i nerazzurri in giro per il mondo per consentire ai tifosi di vedere da vicino i loro idoli.

Ma uno dei classici appuntamenti rischia di saltare. Stando a quanto riferito da Relevo, c’è un problema con il pagamento e a questo punto i nerazzurri potrebbero trovarsi a riorganizzare gli appuntamenti estivi a poche settimane dalla partenza.

Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi e l’Inter. Nei prossimi giorni sono attese delle notizie ufficiali in questo senso e la speranza di Oaktree è quella che tutto possa rientrare per confermare il programma deciso subito dopo la fine del campionato. Ad ora è molto difficile…

Inter: non hanno pagato, salta tutto

L’Inter è una delle squadre italiane più impegnate all’estero durante l’estate. La presenza di una proprietà straniera ha portato i nerazzurri a viaggiare molto in passato e lo si continuerà a fare anche nelle prossime settimane. Sono diverse le amichevoli in altri Paesi in programma e tra i diversi impegni ci sarebbe anche una tournée asiatica. Il condizionale è d’obbligo visto che ora rischia di saltare tutto.

Dalla Spagna, infatti, riferiscono che gli organizzatori del tour di Chengdu non hanno pagato. Non una buona notizia per l’Atletico Madrid, che era stato invitato in Cina per una o due amichevoli. Il problema, però, riguarda anche PSG e Inter, le altre due squadre europee che avrebbero dovuto partecipare a questo appuntamento.

Nei prossimi giorni di attendono novità in questo senso. La speranza dei nerazzurri è che si possa confermare tutto per non ritrovarsi da un momento all’altro a dover riprogrammare l’estate. Ricordiamo che queste amichevoli sono un passaggio fondamentale per far crescere la squadra in ottica degli appuntamenti ufficiali.

L’Inter spera di andare in Cina

La tournée asiatica è un’occasione anche per mettere nelle casse nerazzurre dei soldi importanti poi da reinvestire sul calciomercato. Per questo motivo un annullamento porterebbe anche dei risvolti negativi dal punto di vista economico.

La speranza di Oaktree è che si possa confermare tutto per non doversi ritrovare in poco tempo a riorganizzare l’estate. I prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali.