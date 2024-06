Dall’Inter alla Juve, il calciatore ha già detto sì: giornata chiave

Nuova sfida di calciomercato tra Inter e Juventus. Il calciatore ha già detto sì e quella odierna si prospetta una giornata chiave.

Dopo essersi sfidati per buona parte dell’ultimo campionato, il duello tra Inter e Juventus è pronto a spostarsi sul calciomercato. Sono diversi gli obiettivi comuni e i due club sono già al lavoro per provare a chiudere le trattative, rinforzare la rosa e anticipare anche una delle dirette concorrenti per il titolo.

Uno dei due club ha il sì del calciatore e si è al lavoro per trovare l’accordo con la squadra titolare del cartellino. Nelle prossime ore è previsto un summit a tre per trovare una soluzione definitiva.

Solo dopo questo passaggio si avrà un quadro molto più chiaro. La volontà del giocatore è chiara, ora la palla passa ai club, chiamati a definire l’affare per arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo.

Calciomercato Inter: il giocatore ha detto sì, vertice decisivo

L’Inter e la Juventus in questo calciomercato si troveranno a sfidarsi per diversi obiettivi. Le idee di Marotta e Giuntoli sono molto simili e per questo motivo nelle prossime settimane assisteremo a duelli senza esclusioni di colpi. E, come spiegato in precedenza, il primo round dovrebbe concludersi già nelle prossime ore.

Secondo le ultime indiscrezioni, nella giornata odierna è previsto un summit a tre per il futuro di Di Lorenzo. L’esterno e capitano del Napoli è stato offerto anche all’Inter, ma per il momento i nerazzurri non hanno approfondito la questione. Una decisione che ha spianato la strada alla Juventus.

I bianconeri sono in pole anche forti dell’accordo tra il calciatore e Giuntoli. Ora la palla passa direttamente alle società. Conte spera di poter trattenere il giocatore, ma la volontà del difensore è chiara e per questo motivo l’addio sembra essere l’ipotesi più probabile.

Un quadro più chiaro, però, lo si avrà solo nelle prossime ore. L’incontro a tre (Conte-Manna-Giuffredi) servirà per fare il punto della situazione e capire se si potrà arrivare ad un accordo. Il neo tecnico azzurro vuole che il capitano rimanga. In caso di una nuova fumata nera, la trattativa con la Juventus potrebbe decollare.

Niente Inter per Di Lorenzo: Juve favorita

In caso di addio al Napoli, il futuro di Di Lorenzo quasi certamente sarà alla Juventus. I bianconeri hanno un accordo di massima con il calciatore e puntano a chiudere con i partenopei nel giro di davvero poco tempo.

Come spiegato in precedenza, il capitano azzurro è stato proposto anche all’Inter. Ma Marotta ha preferito non approfondire visto che in questo momento le priorità sono diverse.