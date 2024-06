Firma a un passo: niente Inter, visite mediche e volo per il Qatar

Sfuma definitivamente un possibile obiettivo per l’Inter. Il giocatore nelle prossime ore è atteso in Qatar per le visite mediche

Sfuma definitivamente un possibile obiettivo di calciomercato dell’Inter. Il giocatore era stato accostato in più di un’occasione al club nerazzurro, ma ora questa opportunità è svanita definitivamente. Il calciatore, infatti, a breve volerà in Qatar per firmare un contratto con il suo nuovo club da otto milioni di euro a stagione.

Una decisione che non cambia molto i programmi dei nerazzurri nel calciomercato. Il calciatore, infatti, era stato accostato all’Inter soprattutto per l’ottimo rapporto con Inzaghi, ma il club non aveva mai realmente iniziato una trattativa per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Tutto questo ha spianato la strada per il trasferimento in Qatar e, dopo alcune settimane di trattative per definire tutti i dettagli, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il tanto atteso comunicato per ufficializzare questo nuovo colpo per il calcio arabo.

Calciomercato: niente Inter, va in Qatar

Dopo diverse settimane dedicate alla questione societaria, la dirigenza nerazzurra finalmente può concentrarsi sul calciomercato. Marotta è già al lavoro per individuare gli obiettivi giusti da dare a Simone Inzaghi e nel giro di qualche giorno ci attendiamo delle novità importanti sia in entrata che in uscita.

Non farà parte della rosa dell’Inter della prossima stagione Luis Alberto. Lo spagnolo, che ha rotto da tempo con la Lazio, era stato accostato al club nerazzurro per il suo legame con Simone Inzaghi. Ma non c’è mai stata una reale trattativa per portare il centrocampista a Milano. In quel ruolo il club interista è già coperto e per questo motivo si è preferito non approfondire la possibilità di regalare l’ormai ex giocatore della Lazio al tecnico.

Una scelta che ha spianato la strada al trasferimento di Luis Alberto all’Al-Duhail. Lo spagnolo in queste ore è atteso in Qatar per le visite mediche e firmare un contratto da otto milioni netti a stagione. Come riferito da ‘La Laziosiamo noi’, nelle casse biancocelesti entreranno 9 milioni dei 12 complessivi (3 sono destinati al Liverpool). Operazione che darà il via libera al mercato in entrata dei biancocelesti.

Mercato Inter: nessuna trattativa per Luis Alberto

