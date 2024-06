L’Inter spiazza tutti, nuovo colpo a zero: “Nome affascinante”

L’Inter è molto attiva sul calciomercato e presto potrebbe chiudere un nuovo colpo a zero. Un nome che entusiasma i tifosi nerazzurri.

Messa alle spalle la vicenda societaria, l’Inter si è attivata sul calciomercato. Le idee in casa nerazzurra sono molto chiare su come muoversi nelle prossime settimane, ma Marotta guarda con attenzione alle occasioni che la sessione estiva ogni anno regala. E una di questa presto potrebbe diventare realtà per i colori nerazzurri.

Le ultime indiscrezioni di mercato hanno accostato al club un nome davvero affascinante. Si tratta di un profilo che potrebbe intrigare molto la società e anche i tifosi considerando anche la possibilità di prenderlo a zero. Si sogna un colpo da 90 per completare il reparto offensivo, l’obiettivo è dare ad Inzaghi un giocatore di alta qualità.

Calciomercato Inter: prende quota un nuovo colpo a zero

L’arrivo di Taremi non chiude le porte ad un altro attaccante. Le partenze di Arnautovic (ammesso che si riesca a cederlo…) e Sanchez impongono alla dirigenza nerazzurra a muoversi in entrata per completare il reparto. In queste settimane vi abbiamo detto come Gudmundsson ad oggi è il preferito di Inzaghi, ma ci sono due nomi che possono stuzzicare molto la dirigenza. Il primo è quello di Morata, il secondo è un profilo affascinante e che fa sognare i tifosi interisti.

Stiamo parlando di Marco Reus. L’ormai ex bandiera del Borussia Dortmund a breve si svincolerà e potrebbe essere un’idea low cost per l’Inter. Il suo passaggio in nerazzurro è quotato a 3,00 dai bookmakers e questo fa ipotizzare dei ragionamenti in corso per capire se si possa arrivare alla fumata bianca.

Non sarà un compito semplice portare il tedesco a Milano vista la folta concorrenza (anche da squadre arabe, ndr).

Mercato Inter: Reus l’ultimo nome per l’attacco

Marco Reus potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per un attacco top. Stiamo parlando di un giocatore di assoluta qualità e che potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi a parametro zero.

I ragionamenti sono in corso da parte della dirigenza nerazzurra. Gudmundsson, anche per questioni di età, resta il grande favorito. Ma la richiesta del Genoa è sempre elevata e Marotta è pronto a guardare le alternative. E tra queste c’è anche il nome di Marco Reus.