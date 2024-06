Niente Inter, se ne va in Arabia: trattativa avanzata

Il grande affare in difesa è sempre più vicino a saltare in casa nerazzurra, Marotta e Ausilio sono ora costretti a correre ai ripari

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi, pronto a unirsi all’Inter sino a giugno 2027 grazie a un nuovo accordo, è in cerca di un nuovo centrale di difesa per la prossima stagione. A pesare sono infatti le età sempre più in forte fase avanzata dei calciatori Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, chi più chi meno.

Al netto del forte interesse nutrito da parte dei nerazzurri nei confronti di Alessandro Buongiorno, mai stato così vicino al Napoli, è quello di Nacho Fernandez uno di quei nomi che è finito per essere accostato al club meneghino in questi ultimi mesi. La squadra neo Campione d’Italia aveva preso a cuore la situazione legata al futuro del classe ’90 già nel corso della passata estate, fino a quando l’attuale Capitano del Real Madrid non ha poi deciso di legarsi a questo stesso sodalizio per un ulteriore anno, siglando dunque un nuovo accordo valido sino al prossimo 30 giugno. E’ questa, dunque, la ragione per cui il centrale spagnolo e le Merengues sono ora ad un passo dal dirsi addio. Ed ecco che ad aver mosso i primi passi per l’esperto centrale 34enne è stato proprio un club militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League.

L’Al-Ittihad lavora all’ingaggio di Nacho: la chiusura può arrivare a breve

E’ quello di Nacho Fernandez il profilo individuato dall’Al-Ittihad, club che soltanto nella passata estate ha ingaggiato Karim Benzema a parametro zero, per rinforzare la propria difesa.

A riferirlo è ‘L’Equipe’, fonte secondo cui la trattativa tra il centrale spagnolo e la società araba è ora in forte fase avanzata. Quel che resta da capire è se il classe ’90 deciderà dunque di sposare il progetto tecnico dei gialloneri. Il Real Madrid ha intanto incominciato a muovere i primi passi, seppur in maniera del tutto timida, per Leny Yoro (difensore di attuale proprietà del Lille), proprio per non farsi trovare impreparato.