Dall’Inter al Bayern, affare chiuso e ufficiale: 30 milioni

E’ ufficiale un colpo di calciomercato: l’affare è stato chiuso per 30 milioni di euro. Un rinforzo importante anche in ottica futura.

Il calciomercato entra nel vivo e anche i primi colpi vengono chiusi. Le squadre sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ed ora l’obiettivo è accelerare con le trattative per anticipare la concorrenza e consentire al proprio tecnico di avere dei giocatori importanti a disposizione.

E in queste ore un colpo è diventato ufficiale. Nonostante i diversi accostamenti avvenuti nelle scorse settimane, il calciatore ha sempre avuto le idee chiare su dove andare a giocare e la trattativa si è chiusa nel giro di poco tempo.

Affare da 30 milioni di euro e un rinforzo fondamentale anche in ottica futura. Naturalmente ora la palla passa al campo e sarà il terreno di gioco a dire se la scelta fatta è giusta oppure le aspettative non saranno rispettate.

Calciomercato Inter: è ufficiale, firma fino al 2028

Anche in casa Inter le idee sono molto chiare su come muoversi. Inzaghi alla società ha chiesto principalmente un difensore centrale di qualità e una seconda punta. Sono questi i due obiettivi da raggiungere nel giro di davvero poco tempo per rendere la rosa completa. Poi servirà semplicemente puntellare alcuni reparti, ma nessuna operazione dispendiosa.

E tra i difensori che l’Inter potrebbe aver valutato c’è anche Ito. Il centrale giapponese, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato offerto ai nerazzurri, ma la valutazione dello Stoccarda ha frenato la trattativa. La squadra tedesca, infatti, non è scesa al di sotto dei 30 milioni di euro. Da qui la scelta di Marotta di non affondare il colpo e dare strada libera al Bayern Monaco. E i bavaresi hanno immediatamente chiuso un acquisto importante in ottica futura.

Il difensore nipponico da qualche ora è un nuovo giocatore della squadra allenata da Kompany. Contratto fino al 2028 e prime dichiarazioni che confermano la felicità del centrale per aver firmato “con uno dei più grandi club al mondo. Anche in Giappone il nome dei bavaresi suona bene. Per me è arrivato il momento di fare un passo importante e il Bayern è giusto per questo”.

Niente Inter, Ito va al Bayern Monaco

Come spiegato in precedenza, l’Inter non ha mai realmente affondato il colpo per Ito. Il calciatore potrebbe essere stato offerto ai nerazzurri, ma i 30 milioni di euro hanno chiuso sin da subito le porte ad un suo passaggio in nerazzurro.

Ora per lui è pronta una nuova avventura con il Bayern Monaco. Una sfida sicuramente importante e da vincere. E vedremo se in futuro per il centrale nipponico ci sarà l’opportunità di arrivare in Serie A.