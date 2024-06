Rottura totale con l’Inter e blitz Roma: affare da 20 milioni

L’Inter potrebbe essere beffata dalla Roma. Giallorossi pronti a chiudere per 20 milioni dopo la rottura definitiva con i nerazzurri.

Le strade di Inter e Roma in questo calciomercato potrebbero incrociarsi più di una volta. Entrambe le squadre sono alla ricerca di giocatori in grado di alzare la qualità della rosa dei propri tecnici e per alcuni obiettivi si preannuncia un duello proprio tra nerazzurri e giallorossi.

E il primo round sembra destinato ad essere vinto dal club capitolino. La Roma presto potrebbe chiudere il primo colpo di questo calciomercato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Sono in corso tutte le riflessioni del caso da parte dei giallorossi, ma la stima nei confronti del calciatore non manca e a questo punto presto si dovrebbe entrare nel vivo della trattativa. Una mossa che ha come obiettivo quello di anticipare la concorrenza.

Dall’Inter alla Roma: si chiude per 20 milioni

La rottura definitiva con l’Inter permette alla Roma di avere un avversario in meno nella corsa al giocatore. La concorrenza, però, non manca e per questo motivo i giallorossi potrebbero decidere già nei prossimi giorni di rompere gli indugi e cercare di regalare il primo rinforzo di questo calciomercato a De Rossi.

Il giocatore finito sotto la lente d’ingrandimento di Ghisolsi è Lazar Samardzic. Secondo quanto riferito da asromalive.it, la dirigenza capitolina ha deciso di vigilare con attenzione sul giocatore in uscita dall’Udinese.

Il centrocampista gradirebbe la destinazione giallorossa e la fumata bianca potrebbe arrivare anche intorno ai 20 milioni di euro. Ad oggi non c’è nessuna trattativa con il serbo e l’Udinese, ma la stima del club è reale e non è da escludere che presto si possa entrare nel vivo dell’affare.

Un possibile colpo che sa di beffa per l’Inter. Ricordiamo che lo scorso anno i nerazzurri avevano orma definito l’arrivo del centrocampista, poi la modifica verso l’alto sull’accordo chiesta dal centrocampista ha fatto saltare tutto e Samardzic non ha più vestito la maglia nerazzurra.

Calciomercato: Samardzic nel mirino della Roma

La fumata nera con l’Inter ha cambiato i programmi dell’Udinese. I bianconeri lo hanno tenuto per tutta la stagione in rosa ed ora potrebbero venderlo ad una cifra inferiore rispetto a quella accordata con i nerazzurri.

Le prossime settimane saranno fondamentali per la cessione di Samardzic. La Roma presto potrebbe rompere gli indugi per anticipare la concorrenza. Ma attenzione alle altre big italiane e ad alcuni club inglesi, che non hanno mai perso di vista il giocatore.