Operazione da 90 milioni, è tutto fatto: “Entro giovedì la firma”

Entro giovedì l’Inter si attende la firma del giocatore. L’operazione da 90 milioni è definita e presto arriverà l’ufficialità

Il calciomercato dell’Inter è ormai ufficialmente partito. Dopo i primi giorni di giugno di attesa a causa delle vicende societarie, la scorsa settimana c’è stata la tanto attesa accelerata per consentire a Simone Inzaghi di poter avere il prima possibile i giocatori ideali in vista della prossima stagione.

E una trattativa è ormai in dirittura di arrivo. L’affare è definito e la firma è attesa addirittura nella giornata di giovedì. Subito dopo dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro. Una operazione complessiva da 90 milioni di euro che fa felice sia Simone Inzaghi che i tifosi. Dalla società hanno rassicurato che ormai l’accordo è fatto e manca davvero solamente la ratifica dell’intesa.

Inter, arriva la firma di Lautaro sul rinnovo: investimento da 90 milioni bonus esclusi

Sono state settimane di lunghe trattative (e anche di frecciatine ndr), ma alla fine l’accordo è stato trovato ed ora manca davvero solo l’ufficialità. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la firma è attesa entro giovedì e subito dopo dovrebbe arrivare il comunicato per annunciare questo accordo.

L’Inter e Lautaro Martinez, quindi, sono pronti a legarsi fino al 2029. Come annunciato da Marotta nelle scorse ore, il rinnovo del capitano nerazzurro è virtualmente fatto, ma ancora la firma non c’è e si tratta forse del passaggio più complicato considerando che il calciatore attualmente è in ritiro con l’Argentina in vista della Coppa America.

L’intenzione di entrambe le parti è comunque quella di chiudere tutto prima del debutto della sua nazionale della competizione e, quindi, entro giovedì. E poi dovrebbe arrivare il tanto atteso comunicato ufficiale.

Si tratta di una operazione complessiva da 90 milioni di euro. Una cifra molto importante per le casse nerazzurre, ma necessaria per convincere il calciatore a firmare il rinnovo. Come ben sappiamo, in un primo momento l’argentino aveva alzato le pretese chiedendo 12 milioni più bonus. Alla fine, vista la volontà di entrambe le parti di continuare l’esperienza, si è trovato un punto di incontro a nove.

Ora manca davvero solo la firma e nel giro di qualche giorno dovrebbe arrivare anche questa. Lautaro e l’Inter sono pronti a continuare insieme per altri cinque anni, con l’argentino pronto a diventare sempre più una bandiera del club nerazzurro.