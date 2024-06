La Juve va ko: non vede l’ora di trasferirsi all’Inter

L’Inter si avvicina ad un colpo importante in questo calciomercato. Il giocatore dice no alla Juventus e attende con ansia i nerazzurri.

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo ormai da qualche giorno. I nerazzurri sono alla ricerca i giusti rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Le priorità indicate dal tecnico nerazzurro sono ormai note: oltre ad un vice Sommer (Martinez in arrivo), servono un difensore centrale e una seconda punta. Marotta è al lavoro per accontentare nel minor tempo possibile il proprio tecnico e su uno dei possibili obiettivi c’è una novità molto importante.

Il giocatore, infatti, avrebbe detto no alla Juventus e alle altre squadre intenzionate ad acquistarlo in questo calciomercato. La sua volontà è quella di vestire la maglia dell’Inter ed è disposto ad aspettare ancora pur di approdare alla corte di Simone Inzaghi.

Intenzioni molto chiare da parte del calciatore ed ora la palla passa in mano alle due società, chiamate a trovare un accordo per arrivare alla fumata bianca. Ad oggi la distanza resta importante, ma la presa di posizione netta del giocatore potrebbe portare i club ad arrivare ad un compromesso.

Le strade di Inter e Juventus nelle prossime settimane potrebbero incrociarsi più di una volta. Un duello che si preannuncia molto interessante, ma il primo round sembra essere ormai vinto dai nerazzurri. L’obiettivo in comune ha scelto Milano per il suo futuro e spera di poter aggregarsi al gruppo di Inzaghi il prima possibile.

Calciomercato Inter, no alla Juventus: vuole solo i nerazzurri

Per il momento, quindi, Gudmundsson non ha intenzione di ascoltare le proposte arrivate da Napoli, Juventus e Premier League. La sua volontà è quella di indossare la maglia dell’Inter il prossimo anno ed è disposto ad aspettare tutto il tempo necessario per avverare il desiderio di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.

Un colpo non assolutamente semplice da piazzare per i nerazzurri. L’eventuale arrivo di Gudmundsson è strettamente legato alla partenza di Arnautovic. Prima l’addio dell’austriaco (il giocatore piace in Bundesliga ndr) e solo dopo i nerazzurri busserebbero alla porta del Genoa per trovare un accordo per l’islandese.

Da parte di Marotta l’intenzione sarebbe quella di chiudere per una cifra cash inferiore ai 40 milioni di euro richiesti dal Grifone e una contropartita. Una proposta che potrebbe portare il Genoa a lasciare partire il proprio giocatore. L’attaccante, intanto, aspetta e spera nel giro di poco tempo di firmare con il club allenato da Simone Inzaghi.