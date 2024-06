‘Scippo’ al Milan: firma con l’Inter dopo un anno in rossonero

Può lasciare il Milan dopo una sola stagione e accettare la proposta dell’Inter. I nerazzurri lo apprezzano e sperano nella firma

La sessione estiva di calciomercato deve ancora prendere ufficialmente il via, ma sono diverse le trattative attualmente in corso per piazzare i primi colpi. Questo è l’effetto dei diversi cambi in panchina che ci sono stati nelle scorse settimane. Tra le poche squadre che hanno deciso di dare continuità al progetto c’è sicuramente l’Inter. Oaktree ha confermato lo staff dirigenziale e Simone Inzaghi nella speranza di poter ottenere risultati molto simili a quelli degli ultimi anni.

In questi giorni Marotta e Ausilio stanno programmando con attenzione il futuro. L’obiettivo dell’Inter è duplice: da una parte trovare giocatori pronti da affidare ad Inzaghi nell’immediato. Dall’altro creare un settore giovanile in grado di far crescere i giovani destinati ad avere un ruolo da protagonista in prima squadra tra qualche anno. Per farlo c’è bisogno naturalmente dei migliori tecnici e i dirigenti nerazzurri da tempo ormai stanno lavorando per strapparli alla concorrenza.

Dal Milan all’Inter: i nerazzurri preparano un nuovo colpo

Il settore giovanile dell’Inter è destinato a rinnovarsi. I nerazzurri sono alla ricerca di nomi in grado di alzare il livello di qualità di tutte le under. Ad oggi le certezze sono due: Zanchetta per la Primavera e Samir Handanovic per l’Under 17. Per il resto sono in corso riflessione per trovare i profili giusti da portare a Milano.

Come riferito da Sprintesport.it, in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per l’Under 18 ci sarebbe Giovanni Renna, attuale tecnico dell’U17 del Milan. Il tecnico è arrivato in rossonero la scorsa stagione ed ora potrebbe trasferirsi sull’altra sponda del Naviglio. Ad Appiano Gentile lo apprezzano molto, ma ad oggi non ci sarebbero certezze. Per questo motivo Marotta e Ausilio, insieme al responsabile del settore giovanile Tarantino, starebbero valutando alcune alternative.

I nomi sul taccuino sono quelli di Joan Moll Moll del Trento e Francesco Pedone dell’Under 18 del Sassuolo. Attenzione, però, al profilo di Pablo Hernan Dellafiore. L’ex Parma si è ritirato da poco e sembra pronto a tornare in campo in un ruolo diverso. L’Inter lo valuta e presto scioglierà i dubbi sul nuovo allenatore dell’U18. Il profilo in cima alla lista, come detto, è quello di Renna del Milan, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Le alternative non mancano e molto probabilmente nei prossimi giorni i nerazzurri faranno la scelta definitiva.