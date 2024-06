“Concreta possibilità”: dall’Inter al Bayern, Calhanoglu confessa tutto

Calhanoglu tiene in apprensione i tifosi e Simone Inzaghi. Il turco confessa tutto e l’addio all’Inter non sembra essere impossibile

C’è apprensione in casa Inter per il futuro di Calhanoglu. Il concreto interesse del Bayern Monaco ha portato delle grosse incertezze sulla permanenza in nerazzurro del turco. Da parte di Inzaghi e dei tifosi c’è la speranza che alla fine il regista decida ancora una volta di sposare il progetto del club campione d’Italia, ma la chiamata arrivata dalla Baviera rischia di cambiare improvvisamente le carte in tavola.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Germania, il turco avrebbe svelato ai suoi compagni di nazionale il reale interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti. Una trattativa destinata ad entrare nel vivo solamente dopo gli Europei, ma in casa Inter ora non si ha più la certezza di poter contare ancora una volta su Calhanoglu per la prossima stagione. E se Marotta, come scritto da alcuni quotidiani, si sta muovendo già per il successore vuol dire che la possibilità di un addio è davvero concreta.

Calhanoglu al Bayern Monaco: la confessione del turco

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche simile a quelle del turco per rinforzare la rosa a disposizione di Kompany. Dopo aver tentato un nuovo approccio per Palhinha (secco il no del Fulham, ndr), i bavaresi sembrano aver virato con molta decisione su Calhanoglu. Un interesse che ben presto si potrebbe trasformare in una trattativa con l’Inter per arrivare alla fumata bianca.

Le conferme su questa possibilità sembrano arrivare anche direttamente dall’ex Milan. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu avrebbe confessato ai suoi compagni di nazionale l’interesse del Bayern e la concreta possibilità di ritornare a giocare in Bundesliga. Una apertura che ha sicuramente sorpreso l’Inter. In casa nerazzurra, si legge sulla Rosea, si vive con amarezza la decisione dell’agente del giocatore di iniziare a parlare con i bavaresi.

Una situazione, quindi, completamente differente rispetto a qualche giorno fa. Il Bayern Monaco fa sul serio per Calhanoglu e presto i contatti tra i club entreranno nel vivo. L’Inter proverà a mantenere la sua liea e chiedere intorno ai 70/80 milioni per far partire il proprio regista.

Ma se dovesse arrivare una richiesta esplicita del calciatore di andare in Baviera, allora il discorso potrebbe cambiare e molto probabilmente si chiuderebbe per una cifra inferiore. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, ma ad oggi il futuro del centrocampista sembra essere più lontano dai colori nerazzurri.