Colpo in prospettiva: dal City… All’Inter per 12 milioni

Nerazzurri a caccia del colpo in mediana. Non solo Tessmann, sul taccuino di Marotta e Ausilio è spuntato un nome ancor più intrigante

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a costo zero, la volontà della dirigenza meneghina è quella di regalare al tecnico Simone Inzaghi un nuovo portiere (che sarà Josep Martinez), un centrale di difesa, una seconda punta e un giovane centrocampista.

E’ quello di Tanner Tessmann, a tal proposito, il nome messo per inciso da Marotta e Ausilio sul proprio taccuino per quella determinata zona di campo. L’intenzione dell’Inter è infatti quella di appropriarsi già in estate dei diritti sulle prestazioni sportive del giovane classe ’01 lasciando però quest’ultimo per un’altra stagione in prestito al Venezia, scenario che non scalda minimamente lo statunitense, pedina sulle cui tracce vi sono ora Parma, Como e Fiorentina. A dirla tutta, in realtà, è un altro il profilo che fa particolarmente gola in casa nerazzurra per la mediana. Trattasi, in questo caso, di un giovane prodotto del vivaio del Manchester City, atterrato in Italia nell’estate del 2021.

L’Inter piomba su Bernabé: il Parma fissa il prezzo

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, è quello di Adrien Bernabe il profilo individuato dal club di Viale della Liberazione per provare a rinforzare la propria mediana (già di per sé alquanto competitiva) in vista della prossima stagione.

In verità, il giovane classe ’01 di attuale proprietà del Parma era già finito da diverso tempo sotto la lente d’ingrandimento del Ds Piero Ausilio, a maggior ragione dopo la rete realizzata dal fantasista spagnolo durante il match di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Di 12 milioni di euro la valutazione che ne fa al momento la formazione emiliana del proprio numero 10, ma il rischio è quello che il valore dell’ex Manchester City (che in passato ha indossato le vesti di terzino per volere di Pep Guardiola) possa crescere a dismisura già nei prossimi mesi. E’ questa la ragione per cui i nerazzurri vorrebbero infatti provare a dare una forte accelerata alla seguente operazione già nelle prossime settimane. Quel che resta da capire, intanto, è se ci saranno i margini per chiudere.

Ammontano a 38, per il resto, le presenze racimolate nella passata annata dal centrocampista 23enne nato a Barcellona, in grado di mettere a referto anche 9 reti e 5 assist al cospetto della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Fabio Pecchia, che ha vinto con ampi meriti l’ultimo campionato di Serie B.