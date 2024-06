Inter, che sciagura: Guardiola fa sudare freddo i tifosi nerazzurri

Dopo Hakan Calhanoglu, anche il giovane talento è nel mirino di uno dei più blasonati club europei: tifosi nerazzurri in ansia

Come spesso fatto negli ultimi anni, già dalle prime battute del calciomercato – anzi tecnicamente prima dell’apertura ufficiale della finestra di scambi – l’Inter è molto attiva sul fronte delle entrate. Dopo essersi assicurata i cartellini di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi – entrambi arrivati a parametro zero, in pieno ‘stile Marotta’ – il club meneghino è al lavoro per chiudere una doppia operazione col Genoa.

Nel mirino, com’è noto, ci sono Josep Martinez e soprattutto Albert Gudmundsson: due pedine che migliorerebbero sensibilmente la qualità della rosa, consentendo a Simone Inzaghi di fare le sue scelte potendo contare su un ventaglio maggiore di possibilità.

Dopo aver sondato il terreno anche per Alessandro Buongiorno, la dirigenza nerazzurra sta tentando di ‘infastidire’ la Juve anche per la pista che porta a Dan Ndoye, l’esterno svizzero protagonista di un ottimo Europeo con la selezione elvetica.

Ovviamente c’è da considerare anche il capitolo uscite, storicamente decisivo, in particolar modo negli ultimi anni, come strada per risanare il bilancio e nel contempo permettersi talune operazioni in entrata. Con la partita Denzel Dumfries più che mai aperta – l’olandese è sempre corteggiato dalla Premier – e con Marko Arnautovic e Joaquìn Correa in uscita, un altro è finito sul mercato. Non necessariamente per precisa scelta o volontà del club. Il nome sul piatto è di quelli forti: i tifosi iniziano a preoccuparsi.

Guardiola bussa alla Pinetina: ha puntato il gioiello

Fresco di convocazione in Copa America con l’Argentina campione del mondo, Valentin Carboni è certamente uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudamericano. Reduce da una buona stagione – la sua prima ‘vera’ in Serie A – trascorsa in prestito nelle fila del Monza, il 19enne di Buenos Aires è pronto al grande salto nella rosa del club meneghino.

Impellenti urgenze di mercato (l’Inter, a dispetto delle smentite del turco, potrebbe dover rinunciare ad un pezzo da novanta come Hakan Calhanoglu) potrebbero portare Marotta e soci a considerare l’idea di un’immediata cessione del gioiello argentino, valutato almeno 30 milioni dall’Inter.

Coi tifosi già perplessi dalla possibile decisione della dirigenza poi, ecco piombare all’improvviso il Sig. Pep Guardiola da Manchester. Il tecnico avrebbe manifestato grande interesse per il trequartista albiceleste: a breve potrebbe arrivare un’offerta di quelle irrinunciabili, come da consuetudine per il colosso britannico.

Nel frattempo l’Inter riflette, combattuta tra la tentazione di incassare un’ottima cifra e la volontà di aspettare che l’indubbio talento del calciatore sbocci definitivamente.