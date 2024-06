Nome da brividi per la panchina: “Sogno di allenare l’Inter”

La firma di Simone Inzaghi non è ancora arrivata ma il futuro della panchina nerazzurra non è in bilico. Un ex intanto si candida

Si preannunciano settimane decisive per la panchina dell’Inter. I nerazzurri sperano di poter rinnovare il contratto di Simone Inzaghi, ma l’accordo ancora non c’è. Il club offre un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni di euro. Il tecnico vorrebbe un anno in più e questo porterebbe la squadra campione d’Italia a dover fare uno sforzo economico maggiore rispetto a quello previsto al momento.

Le parti continuano a dialogare per cercare di arrivare ad un compromesso. La volontà di Inzaghi e dell’Inter di continuare insieme c’è. Intanto un nome da brividi si è candidato per la panchina nerazzurra in caso di separazione con l’allenatore piacentino. Il tecnico ha confermato che il suo sogno è quello di mettersi alla guida del club campione d’Italia.

Panchina Inter, spunta un nome a sorpresa: i dettagli

In casa Inter per il momento non si pensa a cambiare allenatore. La volontà è quella di proseguire con Simone Inzaghi e sono in corso tutti i contatti per arrivare ad un accordo. Le distanze restano tra le parti, ma c’è l’intenzione da parte di entrambi di continuare insieme e questo dovrebbe facilitare di arrivare ad un compromesso.

In attesa di capire il destino di Inzaghi, c’è un tecnico che si è candidato per la panchina nerazzurra. Stiamo parlando dell’ex giocatore interista Ciriaco Sforza, diventato famoso in tutta Italia per la scena del film di Aldo Giovanni e Giacomo. Al ‘Corriere della Sera’ il tecnico ha confermato il suo sogno di guidare il club milanese in un futuro. “Sarebbe come chiudere un cerchio“, le parole dello svizzero.

Un sogno naturalmente non semplice da far diventare realtà considerando il fatto che l’Inter, in caso di separazione con Inzaghi, punterebbe su nomi assolutamente differenti da lui. Ma nella vita mai dire mai. Nel prossimo futuro Sforza magari riuscirà a mettersi in evidenza come calciatore e chissa che un giorno – ma la vediamo dura… – i nerazzurri non possano farci un pensierino. Naturalmente si tratta di un qualcosa che al momento non è assolutamente nei piani di Marotta e del club campione d’Italia. Inzaghi è il presente ma anche il futuro dell’Inter.