Dall’Atalanta all’Inter: ‘offerta’ e firma a costo zero

L’Atalanta ha deciso di non rinnovare il contratto ad uno dei suoi calciatori. E questo potrebbe diventare una idea di mercato per l’Inter

L’arrivo del mese di luglio consente di registrare tutti i colpi messi a segno nelle scorse settimane, ma anche di liberare ufficialmente chi è in scadenza di contratto. Questi giocatori da oggi in poi sono liberi da ogni vincolo e le squadre iniziano a valutare con attenzione la possibilità di piazzare un colpo a zero.

E alcuni club sono pronti a guardare in casa Atalanta. La Dea, infatti, ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale nei confronti di un calciatore, che ora è libero di trovarsi una squadra. E ben presto il giocatore potrebbe diventare anche un’idea di calciomercato dell’Inter. L’entourage potrebbe bussare alla porta di Marotta per capire la disponibilità del club nerazzurro.

L’Inter ha obiettivi e idee molto chiare in questo calciomercato, ma Marotta resta comunque molto attento alle occasioni che la sessione estiva è destinata a regalare. E una potrebbe arrivare direttamente dall’Atalanta. La Dea non ha rinnovato il contratto al giocatore ed ora è libero di accasarsi dove vuole.

🗣La confessione di Lautaro dopo la doppietta al Perù in Copa America: “L’anno scorso ho giocato sotto infiltrazioni, stavo parecchio male ma ho stretto i denti e sono arrivato fino alla fine”#Lautaro #Inter #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/5SwlhXOm6f — Interlive (@interliveit) July 1, 2024

Calciomercato Inter, Palomino si libera dall’Atalanta: ‘occasione’ a zero

L’entourage di Palomino potrebbe contattare l’Inter per offrire il proprio assistito. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale e l’agente dell’argentino vorrebbe sfruttare questa necessità per consentire al calciatore di andare a giocare in un club importante e ambire a traguardi diversi dagli ultimi. Da parte di Marotta, però, non ci sarà una apertura. Il difensore non rientra assolutamente nei piani del club campione d’Italia e, quindi, difficilmente questo matrimonio si potrà fare.

L’idea del presidente nerazzurro è quella di portare alla corte di Inzaghi un giocatore di livello e giovane. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Buongiorno. Il centrale del Torino piace molto al tecnico piacentino, ma c’è l’ostacolo del prezzo (40 milioni di euro ndr) da superare (oltre che la concorrenza del Napoli ndr).

Sicuramente Marotta si starà guardando intorno per trovare la giusta alternativa al giocatore granata, ma Palomino non è una di queste. Per l’ormai ex Atalanta la strada verso Milano è molto più che in salita. Vedremo nelle prossime settimane se nel suo futuro ci sarà ancora la Serie A. Sicuramente non sarà con la maglia dell’Inter.