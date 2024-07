Il sostituto di Buchanan arriva subito: “Felice di tornare all’Inter”

Buchanan ha subito la frattura della tibia in Nazionale e potrebbe operarsi. Per sostituirlo spunta il nome di un grande ex Inter

L’Inter perderà Buchanan per 4-6 mesi. Si parla di un ritorno a novembre, se non oltre, per il canadese che ieri in allenamento col Canada, alla vigilia della gara dei quarti di Copa America contro il Venezuela, ha subito la frattura della tibia.

L’Inter si è già mossa per decidere bene il da farsi. Possibile che il laterale, fattosi male in uno scontro con un compagno di Nazionale, finisca sotto i ferri. I nerazzurri dovrebbero gettarsi a capofitto sul calciomercato alla ricerca di un sostituto. Possibilmente low cost.

Il ‘Corriere della Sera’ fa i nomi di Marcos Alonso e Layvin Kurzawa, entrambi senza squadra dopo la fine dell’avventura rispettivamente con Barcellona e Paris Saint-Germain. Lo spagnolo è stato già proposto ad Ausilio alcuni mesi fa, il problema è che reduce da seri problemi alla schiena. Le sue condizioni fisiche non sono buone, parliamo di un calciatore molto vicino alla fine della carriera nonostante non sia troppo vecchio (lo scorso dicembre ha compiuto 33 anni).

Di anni ne ha 35, invece, Ivan Perisic. Anche lui, secondo ‘Tuttosport’, potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza interista per mettere una pezza alle fasce, rimpiazzando Buchanan. Stando al quotidiano torinese, “da mesi manda messaggi all’Inter“, con l’esterno croato che “sarebbe felice di tornare” ad Appiano e in un club con la cui maglia ha disputato ben 254 partite, realizzando 55 gol e 49 assist. In bacheca 3 titoli, di cui uno Scudetto nel 2020/2021.

Sostituto Buchanan: Perisic può tornare a titolo gratuito

Il classe ’89 andò via a zero nel 2023 per realizzare il sogno Premier, ma l’avventura al Tottenham non è andata come desiderato pure per via della rottura del legamento crociato. A gennaio scorso ha fatto ritorno all’Hajduk Spalato (a cui è ancora legato) per rilanciarsi anche in vista di Euro 2024. In Germania ha giocato tutte e tre le partite del girone, palesando una preventivabile scarsa brillantezza.

Perisic potrebbe tornare all’Inter a costo zero, dopo però aver valutato attentamente le sue condizioni. Per sostituire Buchanan, del resto, occorre un calciatore subito pronto all’uso. La medesima fonte fa pure il nome di Zanotti come rimpiazzo del canadese, anche se il giovane laterale sta trattando col Lugano dopo la positiva avventura, sempre in Svizzera, al San Gallo.