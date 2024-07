Cambia tutto, lo prende l’Inter a parametro zero: addio Napoli

Asse di mercato rovente sull’asse Inter-Napoli. I due club si contendono possibili rinforzi per la difesa e non mancano i colpi di scena

Archiviato il mese di giugno senza colpi di scena, con l’approssimarsi dei raduni pre campionato, anche il calciomercato entra nel vivo. Inter, ovviamente, protagonista. Dopo l’arrivo di Josep Martinez che sostituirà Audero come vice Sommer, i nerazzurri puntano a rinforzare la difesa.

Ha stupito tutti l’irruzione improvvisa dell’Inter su Alessandro Buongiorno dopo l’incontro con il procuratore Beppe Riso, necessario anche per sbloccare la trattativa con il Venezia per il passaggio di Tessmann in nerazzurro con Oristanio pedina di scambio per i lagunari.

L’Inter ha provato a bloccare Buongiorno in attesa di una cessione che avrebbe permesso di formalizzare un’offerta al Torino. Tentativo non riuscito quello dei Campioni d’Italia. Il difensore granata ha infatti deciso di accettare la proposta del Napoli che, a sua volta, aveva già raggiunto un’intesa con il Torino sulla base di 35 milioni + 5 di bonus, pagabili in tre anni.

Buongiorno ora deve trovare il definitivo accordo contrattuale con il suo agente che propone al Napoli l’inserimento di una clausola da 70 milioni, attivabile dopo il terzo anno di permanenza.

Inter, possibile colpo a parametro a zero: sgarbo al Napoli ?

Fallito l’assalto a Buongiorno, l’Inter proverà comunque a prendere un difensore, soprattutto in caso di cessione di De Vrij, per il quale è al lavoro l’Al-Ittihad di Pioli. Qualora non dovessero esserci uscite, i nerazzurri cercheranno un’alternativa a costi contenuti.

Quest’ultima potrebbe rispondere al nome di Mario Hermoso, difensore che si è svincolato dall’Atletico Madrid dopo la scadenza del contratto con i Colchoneros. Hermoso è un profilo che intriga la dirigenza nerazzurra per la sua duttilità tattica che gli consente di ricoprire perfettamente il ruolo di braccetto sinistro nel reparto arretrato, stesso ruolo in cui l’ha schierato Simeone.

Hermoso è anche un obiettivo del Napoli che avrebbe offerto al calciatore un triennale da 3.5 milioni, proposta di ingaggio ritenuta, al momento, troppo bassa dal difensore che valuta anche altre offerte. Tra queste potrebbe esserci anche quell’Inter, alla quale è stato riproposto, in una trattativa che si prospetta comunque complicata anche per i possibili costi elevati sulle commissioni.

La possibilità di approdare in Serie A intriga certamente Hermoso che pare abbia rifiutato proposte dall’Arabia e una del Besiktas. Il suo arrivo eventuale in nerazzurro sarebbe funzionale anche per la sostituzione dell’infortunato Buchanan con Carlos Augusto che abbandonerà la posizione di terzo centrale di sinistra per ricoprire quella di esterno mancino a tutta fascia.