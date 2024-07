Accordo raggiunto: arriva Jovetic a zero, rinforzo in attacco

Il montenegrino, che in passato ha già vestito la maglia nerazzurra, potrebbe tornare per rinforzare il reparto offensivo: c’è l’ok

In attesa di capire da quanti interpreti sarà effettivamente composto il parco attaccanti della prossima stagione, Marotta e lo staff dirigenziale si cautelano in vista di un’annata che, se consideriamo anche il probante impegno nel nuovo Mondiale per club, sarà pressoché infinita.

Già abbondantemente detto di Joaquìn Correa – che balla tra un altro prestito, una cessione definitiva ma anche una rescissione consensuale – qualche giorno fa è arrivata l’annuncio di Piero Ausilio sulla permanenza di Marko Arnautovic nelle fila dei Campioni d’Italia. Ma quelle del Ds sono state solo dichiarazioni di facciata, in verità l’austriaco è sul mercato.

Per sostituire Arnautovic, l’obiettivo principale rimane Gudmundsson. Ma Simone Inzaghi ha chiesto alla società un ulteriore sforzo per avere in rosa anche una quinta punta, magari utilizzabile anche in altri ruoli se possibile, da far ruotare per dar fiato ai titolarissimi. La strada, secondo indiscrezioni riportate dal portale Klix.ba, potrebbe portare ad una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro. Uno che a Milano ha fatto vedere solo parzialmente le sue sterminate qualità.

Jovetic sette anni dopo: ecco il colpo gratis di Marotta

Monaco, Hertha Berlino ed Olympiakos: queste le tappe nella carriera di Stevan Jovetic dopo la sua esperienza biennale (dal 2015 al gennaio del 2017) alla Pinetina. L’ex enfant prodige del calcio montenegrino, fresco di trionfo in Conference League con la compagine greca, ha esaurito allo scorso 30 giugno il suo contratto con la società ellenica. Ergo è libero di accasarsi altrove senza spese per il suo cartellino.

Sulla scia di una nuova tendenza che vorrebbe la dirigenza nerazzurra guardare al passato per tesserare dei giocatori magari avanti con l’età (i meneeghini stanno sondando il terreno per Ivan Perisic) per andare a colmare dei piccoli buchi nella rosa, l’Inter è sul punto di avviare una trattativa con l’entourage del calciatore.

Lo stesso sito già citato fa il nome del Borac Banja Luka come possibile destinazione del talento ex Manchester City, ma se Marotta affondasse il colpo, le possibilità di rivedere Jovetic all’Inter si farebbero concrete.

7 gol in 33 presenze in tutte le competizioni nel giro di 18 mesi è il bottino – invero magro, considerando il potenziale del fantasista – di Jovetic nella sua avventura all’Inter. Passati 7 anni dal suo addio, il montenegrino potrebbe rappresentare un ricambio ‘alla Alexis Sanchez’ della passata stagione per sbrogliare la matassa in match divenuti magari complicati.