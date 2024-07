Che scambio tra Inter e Real Madrid, un Big in maglia nerazzurra!

Canale aperto tra nerazzurri e merengues: lo scambio di mercato potrebbe far arrivare a Milano una nuova risorsa

Qualificata al Mondiale per Club già a dicembre. Virtualmente qualificata alla nuova Champions League poche settimane dopo, grazie a quello straordinario cammino in campionato che poi avrebbe regalato all’Inter il ventesimo, meritatissimo, scudetto della sua gloriosa storia.

Non trascurabile il vantaggio che l’Inter, nel corso della passata stagione, ha accumulato nei confronti dei rivali. La possibilità di pianificare le mosse di mercato con cotanto anticipo ha consentito all’abile Marotta di mettere a segno, mentre gli altri ancora lottavano per un posto tra le prime quattro – poi diventate cinque – due acquisti non di poco conto. Si tratta ovviamente di due parametri zero, nel solco della recente e fruttuosa abitudine di mercato dell’ex Dg della Juve.

Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono stati i primi due arrivi di un calciomercato che si prevede scoppiettante. Contestualmente ai due free agenti infatti, Marotta ha posto le basi per far arrivare a Milano Josep Martinez ed Albert Gudmundsson. Rispettivamente portiere ed attaccante esterno dell’ottimo Genoa di Alberto Gilardino. Ma c’è di più.

Si sta trattando da tempo Dan Ndoye, il gioiello del Bologna, e non è stata ancora abbandonata del tutto la pista Alessandro Buongiorno, sebbene il Napoli sia ora vicino a chiudere. Sul fronte delle cessioni invece, si lavora all’addio di Joaquìn Correa, mentre resta ancora incerta la posizione di Denzel Dumfries. Poi c’è lui, il giovane che ha sorpreso lo scorso anno. Uno che è finito addirittura nell’orbita del Real Madrid.

Scambio col Real, il giovane saluta: arriva il Big

Già messo nel mirino dalla Roma, che intende ringiovanire il suo parco difensori, oggetto anche dell’interesse del Borussia Dortmund, Yann Aurel Bisseck è stata una delle gradite sorprese della scorsa annata. Entrato faticosamente nelle rotazioni di una difesa pressoché impenetrabile durante tutta la stagione, il giovane tedesco si è guadagnato la fiducia di mister Inzaghi.

Le difficoltà nel fare cassa dalla ‘solita’ partenza eccellente di luglio potrebbe però costringere la dirigenza a sacrificare proprio l’ex Aarhus. Anche perché l’alternativa, sul fronte delle uscite definitive, si chiamerebbe Valentin Carboni, sul quale però c’è da registrare un sostanziale altolà da parte degli Stati generali del club di Viale della Liberazione.

Su Bisseck negli ultimi giorni si sarebbe affacciato perfino il Real Madrid, che intende mettere sul piatto uno dei suoi tanti ma prestigiosi esuberi presenti in rosa. Si tratta di Dani Ceballos, il trequartista ex Arsenal che nella passata stagione ha sofferto, oltre che dell’esplosione di Jude Bellingham, anche della buona resa, in uscita dalla panchina, dell’ex Milan Brahim Diaz.

Le Merengues potrebbero essere disposte a versare un buon contributo cash assieme al cartellino del 27enne spagnolo, con l’Inter che così avrebbe a disposizione anche un discreto tesoretto utile a dare respiro alle casse societarie. Nonché a limare altre trattative di mercato già in piedi. La risposta di Marotta e Ausilio, comunque, sarebbe negativa.