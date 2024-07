Ritorno da sogno, l’Inter è pronta a chiudere l’affare a fine agosto

La dirigenza nerazzurra sta studiando un ritorno da sogno: può arrivare a Milano a fine agosto, ecco il piano per il grande ex

Il calciomercato dell’Inter sta per entrare nel vivo. Un’estate all’insegna di numerose novità alla rosa di Simone Inzaghi attende i tifosi nerazzurri, desiderosi di esultare per i nuovi colpi che Beppe Marotta sembra aver in canna. E così, spunta anche un ritorno pazzesco alla Pinetina.

Piotr Zielinski sarà fondamentale, soprattutto per gli impegni europei, nella mediana di Inzaghi. Un’alternativa di lusso, arrivata a parametro zero, che conosce benissimo il calcio italiano ed ha già una grande esperienza in campo internazionale. Discorso sovrapponibile a quello che riguarda Mehdi Taremi, altra perla svincolata che Marotta non si è lasciato scappare: l’iraniano rimpiazzerà Sanchez, finito nell’elenco degli svincolati.

A questo punto però non è affatto finita qui. Anzi. Il bello deve ancora venire perché qualcos’altro potrebbe muoversi in attacco, come in difesa dove le richieste di mister Inzaghi riguardano la firma di innesti soprattutto per quel che concerne gli esterni. Ancora qualche settimana a disposizione per accontentarlo. Nel frattempo però si fa largo un’intrigante ipotesi di mercato: il big può finalmente fare ritorno all’Inter.

Inter, ritorno last minute: riecco il big

Un’ipotesi pazzesca sta prendendo rapidamente quota nelle ultime ore e riguarda il ritorno di uno dei big che, in passato, è stato protagonista con la maglia nerazzurra. Joao Cancelo di nuovo all’Inter è una possibilità concreta, a maggior ragione dopo il gravissimo infortunio patito da Buchanan che rimarrà ai box per 4-6 mesi dopo la frattura della tibia.

L’ultimo anno del terzino lusitano non è stato dei più entusiasmanti. Il prestito al Barcellona tra alti e bassi, dove ha comunque racimolato 42 presenze con 4 reti e 5 assist vincenti, tra campionato e coppe. Ma adesso rientrato a Manchester non sarebbe più una priorità per Pep Guardiola.

Ecco perché l’idea che Cancelo lasci il City è concreta, può diventarlo altrettanto quella che riguarda l’ipotesi nerazzurra. A sei anni dal suo addio alla MIlano nerazzurra, il ritorno potrebbe diventare realtà: ma solo a determinate condizioni.

La dirigenza di Viale della Liberazione non intende svenarsi e, anzi, ritiene l’opzione Cancelo una possibilità di fine mercato. Se entro l’ultima settimana di agosto il Manchester City non dovesse trovare una nuova sistemazione al laterale 30enne, allora Marotta tenterebbe davvero di riportare Cancelo a Milano, magari con un forte sconto e una grossa riduzione dell’alto stipendio da parte del lusitano.

Il suo contratto con i ‘Citizens’ scadrà il 30 giugno 2027 ma il fatto di essere finito ai margini del progetto di Guardiola può risultare l’arma in più nelle mani di Marotta.

Chi vivrà, vedrà. Bisognerà dunque attendere ma anche in previsione della partenza di Dumfries sempre più probabile a parametro zero nell’estate 2025, la firma di Cancelo rappresenterebbe un tassello di grande qualità ed esperienza da aggiungere al già fortissimo scacchiere di Simone Inzaghi.