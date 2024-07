Ritorno da capogiro, l’Inter ha ‘prenotato’ il colpo

Marotta disegna un’operazione clamorosa per il futuro: il ritorno della stella all’Inter è più vicina del previsto, ecco il piano nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter quest’estate vivrà di fiammate. Lo ha già fatto con Josep Martinez e Piotr Zielinski, mentre i tifosi non attendono altro che vedere in azione un bomber di caratura internazionale come Mehdi Taremi. Intanto, per il futuro, Marotta potrebbe preparare una grossa sorpresa.

Il presidente dell’Inter è l’uomo dei colpi a zero: negli ultimi anni sono stati molteplici e così la storia potrebbe ripetersi ciclicamente, visto che Marotta è in grado di muoversi con largo anticipo sulla concorrenza per garantire ai nerazzurri i migliori calciatori in circolazione.

Il caso più lampante, per il quale sulla sponda nerazzurra del Naviglio stanno ancora godendo, riguarda sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco, strappato al Milan gratis, è diventato uno dei centrocampisti più forti e richiesti al mondo. Tant’è che l’interesse del Bayern Monaco ha spaventato e spaventa ancora oggi la tifoseria nerazzurra.

Ad ogni modo, però, l’Inter non sembra intenzionata a cedere il suo gioiello. I gioielli, Marotta, vuole proseguire nel portarli alla Pinetina e così in questo momento insieme ad Ausilio si stanno studiando le migliori soluzioni per questa sessione di mercato ma anche per le prossime.

Il sostituto dello sfortunato Buchanan rimane una priorità mentre per il reparto avanzato la firma di Gudmunsson è legata a doppia mandata alla cessione di Correa e soprattutto Arnautovic, ormai fuori dai piani di Inzaghi.

Inter, Hakimi è pronto a tornare?

Marotta avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori più forti e talentuosi che negli ultimi anni ha vestito la maglia nerazzurra. Nonostante una sola stagione all’Inter, Achraf Hakimi è rimasto particolarmente legato alla società meneghina. E così vi sarebbe già il piano per riportarlo a Milano.

Il laterale marocchino è in scadenza il 30 giugno 2026 con il PSG: per il momento pare che l’ipotesi di un rinnovo con il club di Al-Khelaifi sia abbastanza lontano. Già accostato nel recente passato all’addio ai parigini, il terzino potrebbe quindi salutare nell’estate 2025, ad un anno dalla scadenza.

Un possibilità che ingolosisce pure l’Inter che in quel settore del campo dopo il suo addio ha trovato conforto in Denzel Dumfries. Va però detto come l’olandese proprio tra un anno vedrà esaurire il suo contratto con la ‘Beneamata’: e non è nemmeno escluso che possa salutare quest’estate, davanti ad una grande offerta dall’estero.

Hakimi, 25 anni, a Parigi ha mostrato alti e bassi. Costato alla società transalpina ben 68 milioni di euro, è reduce comunque da una buona stagione condita da 40 presenze tra campionato e coppe, con 5 reti e 7 assist vincenti. Il piano di Marotta potrebbe essere quello di riportarlo all’Inter tra un anno, con un forte sconto vista la scadenza vicina. E non è affatto da escludere che il presidente vi riesca: le vie del mercato, si sa, sono infinite.