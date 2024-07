Inter tradita, l’ex nerazzurro ad un passo dal Milan

Clamoroso colpo di scena, niente Inter, l’ex nerazzurro può tornare in Serie A e firmare subito con il Milan: tifosi furiosi

Come un fulmine a ciel sereno può arrivare un clamoroso tradimento per i tifosi dell’Inter. Un ex nerazzurro, infatti, è finito in orbita rossonera. E dopo essere stato recentemente accostato al ritorno alla Pinetina, adesso l’opzione Milan sembra poter lasciare l’amaro in bocca a Simone Inzaghi.

Fino a questo momento la sessione estiva di calciomercato ha riservato parecchie soddisfazioni ai nerazzurri. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono due – ennesimi – capolavori a zero targati Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter dovrà però proseguire nella ricerca delle pedine giuste, soprattutto a centrocampo e in attacco dove un quarto attaccante – in caso di addio di Arnautovic – è atteso da mister Inzaghi. Ad ogni modo l’amara scoperta, nelle prossime settimane come anticipato, potrebbe arrivare direttamente dai cugini rossoneri.

Di sgarbi e scippi, negli anni, Inter e Milan se ne sono riservati parecchi. Recentemente Marotta ha portato via da Milanello Hakan Calhanoglu, oltre ad anticipare la dirigenza rossonera per le firme di Frattesi e Thuram. Stavolta, però, il ‘Diavolo’ starebbe pensando di ricambiare il ‘favore’ puntando forte su un big che ha lasciato un ottimo ricordo durante la sua esperienza all’Inter.

Altro che Inter: il grande ex firma col Milan

Negli ultimi tempi si è fatta strada la clamorosa ipotesi di un ritorno di Joao Cancelo all’Inter. Il recente infortunio di Tajon Buchanan che in allenamento, con il Canada, si è fratturato la tibia complica i piani di mercato di Ausilio e Marotta. E così, nell’elenco dei potenziali sostituti dell’ex Club Brugge, il nome del portoghese si è ripresentato in maniera intrigante.

Dopo un anno in prestito al Barcellona, Cancelo può tornare a Milano ma non all’Inter: occhio all’ipotesi rossonera. Anche il ‘Diavolo’ è particolarmente attivo in sede di calciomercato ed un calciatore come Cancelo, che ha ben figurato anche ad Euro 2024, potrebbe assolutamente fare al caso della retroguardia di Paulo Fonseca. Alla dirigenza di Via Aldo Rossi è stato proposto il cartellino del 30enne di Barreiro: il Milan potrebbe però puntarvi sono se si verificassero determinate condizioni. Tutto dipende dal destino di Davide Calabria.

I discorsi per il rinnovo del capitano rossonero sono ad un punto di stallo da ormai diverso tempo. E se così dovesse rimanere la situazione, allora il laterale di scuola Milan potrebbe rapidamente decidere di fare le valigie e salutare i rossoneri per cercare fortuna altrove. Con il posto di terzino destro vacante, l’opzione Cancelo diventerebbe di grande attualità nonostante i costi importanti tra cartellino e ingaggio.