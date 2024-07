Kim all’Inter: scambio senza senso col Bayern

Il nome di Kim è ritornato di moda in casa Inter per sostituire il partente de Vrij. Il Bayern pensa ad uno scambio senza senso

Prosegue la ricercare del difensore in casa Inter dopo il mezzo tentativo in extremis fallito per Buongiorno. I nomi sul taccuino di Marotta sono diversi, ma l’identikit dato da Inzaghi è ben preciso: giovane e di piede mancino. In caso di uscita di de Vrij, nel mirino dell’Al-Ittihad, l’obiettivo numero uno potrebbe diventare l’ex Napoli Kim, possibile partente dal Bayern Monaco.

In caso di un tentativo di parte di Marotta, i bavaresi potrebbero replicare con la proposta di uno scambio. Una ipotesi che stuzzica e non poco il club tedesco, ma da parte dei nerazzurri, almeno per il momento, non c’è intenzione di aprire a questa possibilità. Poi il calciomercato estivo è molto lungo e certezze fino alla fine non ci possono essere.

Calciomercato, Inter su Kim: la possibile proposta del Bayern

Il nome di Kim stuzzica e non poco l’Inter. L’ex Napoli non si è ambientato bene in Bundesliga e i nerazzurri stanno ragionando sulla possibilità di riportarlo in Italia. Una operazione non semplice per diversi motivi, ma Marotta nei prossimi giorni potrebbe bussare alla porta del Bayern Monaco per ragionare meglio sulla fattibilità di questo colpo.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’idea dell’Inter è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta da capire la reale volontà dei bavaresi di aprire ad una cessione temporanea. Non è da escludere che da parte dei tedeschi ci possa essere una proposta provocatoria per testare un po’ il terreno con i nerazzurri: Kim in cambio di Calhanoglu o Dimarco visto che Davies è sempre più vicino all’addio.

In caso di una offerta simile, Marotta chiuderebbe subito la porta ribadendo che il club campione d’Italia non è interessato ad alcuna operazione simile.

L’idea dell’Inter è quella di riportare in Italia Kim solo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Ora la palla passa direttamente al Bayern Monaco. Dovranno essere i tedeschi ad aprire a questa possibilità altrimenti i nerazzurri vireranno con forza su un altro giocatore per rinforzare la difesa di Inzaghi. I prossimi giorni, quindi, si preannunciano decisivi visto che Marotta non ha intenzione di aspettare fino all’infinito per non rischiare di vedere sfumare altri obiettivi.