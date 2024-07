Accordi definiti: l’Inter ha chiuso lo scambio in Serie A

Nuovo colpo ormai definito per l’Inter. I nerazzurri hanno chiuso lo scambio in Serie A e a breve sono attese le firme sui contratti.

L’Inter lavora per chiudere le operazioni di calciomercato, una di queste è però già conclusa. I nerazzurri hanno ormai definito lo scambio con un club di Serie A e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.

Si tratta di un affare fortemente voluto ed entrato nel vivo nelle scorse settimane. Ora siamo davvero alle battute finali coi giocatori che a breve dovrebbero svolgere le visite mediche e firmare i rispettivi contratti con i rispettivi club.

Le tempistiche su quando usciranno i comunicati non le conosciamo, ma il tutto è destinato concludersi nel giro di davvero poco tempo considerando che gli accordi tra le squadre sono stati ormai trovati. Una operazione che rafforza i rapporti tra le due dirigenze e in futuro non sono da escludere altri affari simili.

Calciomercato Inter, definito il nuovo colpo: i dettagli dell’operazione

È un’Inter sicuramente molto attiva in queste prime settimane di calciomercato. I nerazzurri hanno le idee chiare su come muoversi e gli arrivi di Zielinski, Martinez e Taremi ne sono la conferma. Ma non è assolutamente finita qui: nei prossimi giorni il club campione d’Italia dovrebbe definire un nuovo arrivo attraverso uno scambio.

Siamo ormai ai dettagli per l’arrivo di Tessmann in nerazzurro. Il centrocampista statunitense sta per lasciare definitivamente Venezia e firmare con il club campione d’Italia. Maglia dell’Inter che, almeno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, non vestirà almeno la prossima stagione.

Il regista, infatti, andrà in prestito per giocare con continuità. Tramontata l’ipotesi permanenza in Laguna, in questi giorni sono cresciute le chance della pista estera. Ma bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere delle certezze.

Operazione Tessmann che è legata all’approdo di Oristanio al Venezia. Anche in questo caso siamo ormai alle battute finali e l’ex Cagliari a breve è atteso a Venezia per le visite mediche e subito dopo firmare il contratto quinquennale. Nelle casse dell’Inter entrerà una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Una doppia operazione che rafforza di più il rapporto tra le due squadre e non possiamo escludere che in questo calciomercato i lagunari possano bussare ancora una volta alla porta dell’Inter per qualche altro giovane, vedi Filip Stankovic.