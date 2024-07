Preoccupazione Asllani, tegola per i tifosi nerazzurri

Alla vigilia della sua terza stagione in nerazzurro, il centrocampista albanese è oggetto di diverse indiscrezioni di mercato

Circa 4,5 milioni di prestito oneroso, ai quali sono seguiti altri 10 di acquisto definitivo, perfezionato il 1 luglio dello scorso anno: tutto si può dire ma non che l’Inter non abbia fatto tutto quello che fosse in suo potere per garantire a Kristjan Asllani una permanenza sicura nella rosa del club. Il problema, semmai, è stato l’effettiva resa in campo di un calciatore che, non solo a causa sua, non ha risposto alle alte aspettative riposte sul suo conto.

Arrivato a Milano poco più che 20enne, il centrocampista albanese era considerato la prima riserva di un certo Marcelo Brozovic nella cabina di regia del centrocampo di Simone Inzaghi. La sostanziale insostituibilità del croato ha però relegato forse troppo spesso in panchina l’ex Empoli, il quale ha visto un primo spiraglio di luce solo quando – parliamo sempre della prima stagione in nerazzurro – il croato si è infortunato, lasciando apparentemente spazio in campo al giovane talento. Eh no, il colpo di scena sarebbe stato dietro l’angolo.

È stato infatti proprio in quel preciso momento che il tecnico piacentino – forse ancora incerto sull’affidare un ruolo così decisivo ad un giovane, per quanto di belle speranze – ha avuto la felice intuizione di trasformare Hakan Calhanoglu in un play di centrocampo. Le eccezionali risposte del turco, che sarebbe poi divenuto nel tempo uno dei più straordinari interpreti del ruolo nei cinque maggiori campionati europei, hanno fatto retrocedere Asllani nelle gerarchie dell’allenatore.

Il minutaggio della scorsa stagione, del resto, non mente: 1066′ in campo in tutte le competizioni, dei quali 772 in Serie A. Troppo pochi per uno che, al suo secondo anno all’Inter, forse si sarebbe aspettato di avere più spazio.

Asllani, corsa a due per l’albanese: la Premier lo vuole

Già finito nell’orbita della Fiorentina, che potrebbe decidere di spendere ben 28 milioni pur di assicurarsi le prestazioni del talento nativo di Elbasan, Asllani è oggetto di interesse anche da parte di due club di Premier League.

Come da indiscrezioni riportate dall’Inghilterra infatti, West Ham e Crystal Palace sarebbero sul punto di portare l’assalto al giocatore. Il quale non è ovviamente insensibile alla ricca proposta economica che arriverebbe da ambo i club londinesi.

Certamente i milioni messi sul piatto dal club di Rocco Commisso potrebbero ingolosire l’Inter, che registrerebbe una succosa plusvalenza privandosi però di uno dei talenti più cristallini, nel difficile ruolo di ‘volano’ del centrocampo, del panorama europeo. I tifosi nerazzurri si interrogano su cosa sarebbe meglio fare: incassare subito dei milioni utili a fare un mercato in entrata ancor più sontuoso, o attendere la definitiva esplosione del calciatore, che magari sorprenderà tutti già l’anno prossimo?