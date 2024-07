L’Inter gli dice addio: accordo improvviso con la Fiorentina

Blitz improvviso e accordo con la Fiorentina. La Viola è ormai vicina all’intesa definitiva del giocatore. I dettagli

L’Inter vede sfumare un altro possibile obiettivo per la difesa. La Fiorentina in queste ultime ore ha deciso di accelerare per chiudere un colpo importante. Ora l’affare è ai dettagli e Palladino nei prossimi giorni, almeno di clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, avrà un rinforzo per rendere la rosa ancora più forte e completa.

Una accelerazione improvvisa e inaspettata da parte del club di Commisso. La squadra toscana ha deciso di presentare una proposta importante per strappare il sì del calciatore e poi nelle prossime settimane si valuterà eventualmente di anticipare il suo approdo nel nostro campionato o aspettare il 2025. Una chiusura che consente alla Viola di anticipare una folta concorrenza e tra i club sulle tracce del giocatore c’era anche l’Inter.

Calciomercato: la Fiorentina chiude, Inter beffata

L’accelerazione della Fiorentina toglie fuori dai giochi l’Inter. I nerazzurri già nei mesi scorsi avevano sondato il terreno per il giocatore senza, però, affondare il colpo. Una scelta molto probabilmente legata ai problemi societari e alla volontà da parte del club nerazzurri di fare tutte le valutazioni del caso prima di capire la fattibilità dell’operazione. Un ritardo che ha spianato la strada alla concorrenza ed ora è la squadra di Palladino ad essere ad un passo dal giocatore.

Nicolas Valentini è molto vicino a trasferirsi in Toscana. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ci sarebbe l’accordo tra il giocatore e la Fiorentina per l’approdo a zero a gennaio (il contratto scade a dicembre), ma ora sono in corso le valutazioni sul dare un indennizzo al Boca Juniors e magari anticipare il suo arrivo in Italia. Difficile che il club argentino dia il via libera, ma la volontà del giocatore in questo caso potrebbe avere un peso specifico. Le visite mediche del giocatore sono in programma solamente al termine della trattativa.

Un colpo sicuramente importante da parte della Fiorentina. La concorrenza era molta (Inter e Roma da tempo seguivano da vicino il calciatore ndr) e la Viola ha deciso di imprimere una accelerazione improvvisa per chiudere il colpo e regalare il giocatore a Palladino. Una chiusura che fa sfumare un possibile obiettivo per la difesa nerazzurra dopo Buongiorno. Ora tocca a Marotta individuare un giocatore giusto da dare a Inzaghi in tempi brevi.