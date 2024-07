Mercato esplosivo: Inter e Juve, doppio affare da 43 milioni

Il calciomercato è pronto a diventare esplosivo. Un club prepara un doppio affare da 43 milioni di euro che coinvolge Inter e Juventus

I primi dieci giorni della sessione estiva di calciomercato sono stati messi alle spalle ed ora si entra nella fase decisiva. Le squadre sono pronte ad accelerare per definire alcuni colpi e dare i rinforzi ai propri tecnici. Manca ormai un mese all’inizio ufficiale della stagione e ogni ritardo nel completare la rosa potrebbe costare molto caro soprattutto in ottica delle prime partite di una annata che si preannuncia lunga e impegnativa.

In Serie A sono diversi i club che si stanno muovendo ormai da tempo per rinforzare la rosa e una squadra potrebbe presto definire un doppio affare da 43 milioni di euro. Una operazione che coinvolge anche Juventus e Inter. Naturalmente si parla di una cifra importante e non facile da sborsare. Ma il presidente ha le idee molto chiare e nelle prossime settimane potrebbe fare un sacrificio per consentire al tecnico di avere una rosa competitiva.

Calciomercato, doppio colpo a sorpresa: Inter e Juve coinvolte

L’Inter e la Juventus in questa prima fase di calciomercato sono state molto attive in entrata, ma ora è arrivato il tempo di lavorare con attenzione anche in uscita. Sono diversi gli esuberi e da tempo sia Marotta che Giuntoli stanno cercando di trovare una giusta soluzione sia dal punto di vista economico che di opportunità per il giocatore.

E la Juventus c’è riuscita per Kean. L’attaccante è passato a titolo definitivo alla Fiorentina per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. La Viola, dopo le critiche ricevute dai tifosi la scorsa stagione, non ha intenzione di fermarsi qui e presto potrebbe bussare alla porta dell’Inter per Asllani.

Il centrocampista albanese interessa da tempo a Commisso, ma per il momento l’Inter non ha assolutamente aperto al trasferimento rifiutando anche una proposta superiore ai 20 milioni. Ora la squadra toscana potrebbe presentarsi al tavolo con 25 sperando che ci sia una apertura da parte del club nerazzurro.

Come spiegato anche nelle scorse settimane, in casa Inter non c’è nessuno incedibile e una proposta simile potrebbe portare Marotta ad ascoltare la Fiorentina e capire le reali intenzioni del giocatore. Asllani ha ribadito più volte di voler continuare a vestire la maglia nerazzurra, ma con un ruolo primario nella Viola non possiamo escludere un cambio di idea.

L’ultima parola naturalmente spetterà a Simone Inzaghi. In attesa di capire se questa situazione si concretizzerà, la Viola sogna un doppio colpo da 43 milioni di euro.