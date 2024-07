Dall’Inter alla Juve, accelerata improvvisa: “Affare ben indirizzato”

Accelerata improvvisa per un obiettivo di calciomercato. L’affare sembra ormai essere ben indirizzato e la fumata bianca più vicina

Manca ormai un mese all’inizio della nuova stagione ed è tempo di pronostici. Sono in molti che ipotizzano, oltre al Napoli, Juventus e Inter in lotta per lo Scudetto. Un duello tra bianconeri e nerazzurri destinato in queste settimane a spostarsi anche sul calciomercato. Sono diversi gli obiettivi in comune ed entrambe le dirigenze a breve potrebbero decidere di accelerare per regalarsi dei colpi importanti.

E su un obiettivo uno dei due club sembra essere in forte vantaggio. Le ultime indiscrezioni parlano di una accelerazione improvvisa e di un affare ben indirizzato. I contatti andrebbero avanti ormai da tempo e la chiusura potrebbe arrivare addirittura entro luglio. Un rinforzo sicuramente importante e che conferma la volontà della società di essere protagonista non solo in Italia, ma anche in campo internazionale.

Calciomercato Inter: accelerata Juve per Cancelo

Per arrivare alla chiusura di questa sessione di calciomercato, la strada è assolutamente lunga, ma sono molte le squadre che stanno accelerando per dare i rinforzi ai propri tecnici. L’obiettivo è arrivare all’inizio del campionato con la rosa completa e per farlo non c’è la possibilità di perdere tempo.

E la Juventus ben presto potrebbe piazzare un colpo importante. Stando a quanto riferito da Gianni Balzarini sul proprio canale YouTube, i bianconeri sarebbero vicini a riportare in bianconero Joao Cancelo. Il giornalista parla di un “affare ben indirizzato. Si tratta con il Manchester City per un prestito con diritto di riscatto“.

Parole che sembrano confermare la volontà da parte di Giuntoli di regalare a Thiago Motta il portoghese. La sua duttilità, in passato ha fatto anche l’esterno offensivo, potrebbe essere l’ideale per il 4-2-3-1 dell’ex Bologna. I contatti sono in corso e i bianconeri potrebbero decidere di chiudere in tempi brevi anche per anticipare la concorrenza.

Cancelo, infatti, non ha mai nascosto il fatto che gli piacerebbe un giorno ritornare all’Inter. Un desiderio che Mendes ha provato ad esaudire offrendo il portoghese ai nerazzurri. La risposta è stata immediata e negativa. Con l’ormai imminente rinnovo di Dumfries, i nerazzurri non dovrebbero intervenire in quel ruolo.

Senza dimenticare che l’ingaggio del portoghese non rientra assolutamente nei parametri del club campione d’Italia. Una scelta che spiana la strada alla Juventus, ma i bianconeri devono accelerare e chiudere subito per non fare i conti con possibili inserimenti di altri club soprattutto nella seconda parte di agosto.