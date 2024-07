‘Ti do Jovic’: il Milan propone uno scambio folle

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. I rossoneri hanno proposto uno cambio con Jovic: la risposta del club.

È un Milan che sta cercando di dare a Fonseca una rosa di grande livello. Sono diversi i movimenti che i rossoneri devono fare sia in entrata che in uscita e già nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime ufficialità. Intanto in questi giorni il duo formato da Moncada e Furlani sta provando a piazzare un colpo importante per alzare il livello della squadra allenata dal portoghese.

Stando alle ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero messo sul piatto il cartellino di Jovic per provare a dare vita ad uno scambio clamoroso. La risposta del club non si è fatta attendere e vedremo se alla fine questa idea decollerà oppure ci sarà una frenata definitiva alla trattativa. Sicuramente in casa Milan le idee sono molto chiare, anche se per il momento la strada per raggiungere gli obiettivi prefissati è molto lunga e rischia di avere diversi ostacoli.

Calciomercato, pazza idea del Milan: proposto uno scambio con Jovic

Luka Jovic potrebbe lasciare il Milan in questa stagione. Il serbo, nonostante alcune reti decisive e la fresca firma sul contratto dopo l’opzione esercitata dal club, non ha assolutamente convinto i rossoneri ed ora si sta pensando ad un suo addio per rinforzare ancora di più il reparto offensivo. L’idea del duo Moncada-Furlani è quella di portare alla corte di Fonseca due punte di spessore. La prima è stata individuata in Morata, affare ad un passo. La seconda è un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato, ma non semplice da raggiungere.

Stiamo parlando di Abraham, in uscita dalla Roma e nelle ultime settimane accostato anche all’Inter, ma i nerazzurri hanno altri programm. Ora resta da trovare l’accordo con i giallorossi e non sarà assolutamente semplice. Da parte del club capitolino, infatti, sarebbe arrivata una risposta negativa all’ipotesi di scambio tra l’inglese e Jovic.

Il serbo al momento non rientra nei piani di De Rossi e la priorità è quella di monetizzare il più possibile con la cessione di Abraham. Ad oggi, quindi, la trattativa è assolutamente in salita, ma i rossoneri faranno un altro tentativo nella speranza di poter trovare una apertura da parte dei giallorossi. L’inglese era stato proposto anche all’Inter, ma da parte dei nerazzurri è arrivata una risposta negativa dato che le priorità (una seconda punta) erano e sono diverse.