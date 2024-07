L’Inter fa lo scambio in Serie A: il comunicato UFFICIALE

Nuovo movimento ufficiale in casa Inter. I nerazzurri hanno definito lo scambio ed è arrivato il comunicato con tutti i dettagli.

Si chiude una settimana che ha visto l’Inter protagonista sia in entrata che in uscita. Sono diverse le operazioni rese note dai nerazzurri nei giorni scorsi e non è assolutamente finita qui. Il club campione d’Italia nelle ultime ore ha definito un ulteriore affare ed è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Una operazione che conferma la volontà di Marotta di definire nel minor tempo possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il lavoro è ancora molto lungo, considerando anche i diversi esuberi presenti in squadra, ma le prime cessioni sono ormai state definite e questo rende assolutamente più in discesa il percorso dei nerazzurri per quanto riguarda le uscite. La prossima settimana dovrebbero esserci altri addi per un Inter che inizia a prendere forma.

Calciomercato Inter, addio ufficiale: il comunicato

Dopo aver ufficializzato i primi tre colpi, in casa Inter ci si sta concentrando principalmente sulle cessioni. Sono diversi i giocatori in uscita e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare una giusta soluzione. Addii che, oltre a liberare alcuni posti nella rosa di Inzaghi, servono anche per far quadrare i conti e magari avere qualche introito utile da reinvestire sul mercato.

In attesa di novità sulle cessioni più pesanti, l’Inter saluta definitivamente Gaetano Oristanio. L’ex Cagliari ormai da qualche ora è un nuovo giocatore del Venezia. L’attaccante ha firmato un contratto quinquennale con la squadra di Di Francesco ed è arrivato in Laguna dietro un corrispettivo di 5 milioni di euro.

I nerazzurri, inoltre, sono riusciti ad ottenere una percentuale sulla futura rivendita e per questo motivo si tratta una operazione superiore alla cifra detta prima. Non è ancora fatta, invece, per il passaggio di Tessmann a Milano. L’accordo sulle commissioni non sarebbe stato trovato e questo sta bloccando l’ufficialità. Marotta è comunque fiducioso di poter chiudere in breve tempo per poi cedere in prestito il centrocampista statunitense.

L’asse Inter-Venezia, comunque, non è assolutamente finita qui. Nei prossimi giorni i lagunari dovrebbero annunciare anche l’approdo di Filip Stankovic. I discorsi per il figlio di Dejan sono in stato avanzato e si punta a chiudere con la formula del prestito. L’ex Sampdoria è quindi vicino alla sua prima esperienza nel massimo campionato da protagonista. E chissà se questa gli consentirà magari già dal prossimo anno di avere spazio nella rosa di Simone Inzaghi.