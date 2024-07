Problema cardiaco: UFFICIALE, visite mediche non superate

Partenza salita per un calciatore. Le visite mediche non sono state superate per un problema cardiaco. Necessari altri controlli.

Vacanze finite e tempo di ritornare in campo per preparare la nuova stagione. Le squadre di Serie A ormai da qualche giorno sono al lavoro per avvicinarsi nel migliore dei modi alla prima di campionato. Manca ormai un mese all’avvio della Serie A e quindi nei ritiri si inizia a fare sul serio.

Ma per un giocatore l’inizio della nuova stagione non è assolutamente come si aspettava. Le visite mediche hanno riscontrato un problema cardiaco e per lui uno stop forzato in attesa di ulteriori approfondimenti. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti i controlli del caso per capire meglio l’entità. La speranza del club è che possa rientrare il prima possibile in gruppo per dare una mano ai compagni, ma la precedenza va alle sue condizioni di salute e solo dopo si penserà ai tempi di recupero ed eventualmente al suo reintegro in squadra.

Tegola per il tecnico, problemi cardiaci: visite mediche non superate

L’inizio della stagione viene sempre anticipato dai consueti controlli medici per capire le condizioni dei giocatori. Un passaggio diventato sempre più importante dopo le tragedie in campo registrate negli ultimi anni. E per un calciatore le visite non hanno dato esito positivo. Un problema cardiaco ha costretto i medici a non dare, almeno per il momento, l’idoneità. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti i controlli del caso e solo dopo si avrà un quadro più chiaro.

Di sicuro la partenza di Joan Gonzalez non è quella che ci si aspettava. Il centrocampista del Lecce ha lasciato la città pugliese e raggiunto Barcellona dove si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Un passaggio fondamentale per chiarire meglio il problema di salute e vedere se ci sarà la possibilità di dargli l’idoneità oppure no. La società pugliese ha garantito la massima vicinanza al suo calciatore nella speranza di poterlo vedere in campo il prima possibile.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quale sarà l’esito di tutti i controlli medici. I tifosi pugliesi si augurano che il giocatore possa essere in campo già alla prima giornata di campionato. Ipotesi non semplice considerando la delicatezza del problema di salute, ma fino a quando non si hanno certezze si preferisce non dare tempi di recupero. I controlli a Barcellona saranno fondamentali per capire il destino del calciatore.