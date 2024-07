Si chiude in prestito: dalla Juve all’Inter, è arrivato l’ok

Ancora una sfida di calciomercato tra Juventus e Inter. E’ arrivato l’ok da parte del club di appartenenza, si può chiudere con un prestito.

Non si ferma il duello in questo calciomercato tra Inter e Juventus. Le due squadre, che saranno sicuramente protagoniste nella lotta Scudetto, hanno molti obiettivi in comune e i dirigenti sono al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza e regalare il rinforzo al proprio tecnico.

Ora, stando alle ultime informazioni, la sfida tra Inter e Juventus si potrebbe spostare su una vecchia conoscenza del nostro campionato. Entrambe le squadre sarebbero interessate per rinforzare la rosa e da parte del club di appartenenza ci potrebbe essere una apertura al prestito. Notizia che, se confermata, dovrebbe facilitare il compito di chiudere il colpo per una delle due italiane. Una vicenda, quindi, da seguire con attenzione nei prossimi giorni.

Calciomercato, sfida Inter-Juve: sì al prestito

Le idee in questo calciomercato di Inter e Juventus sono molto chiare. L’obiettivo è quello di rafforzare la rosa a disposizione dei propri tecnici dando uno sguardo anche ai conti. Per questo motivo si sta lavorando molto attraverso cambi oppure opportunità che la sessione potrebbe dare con prestiti o giocatori che non rientrano più nei piani della società e, quindi, possono essere ceduti ad un prezzo inferiore rispetto a quello pensato in un primo momento.

E nelle prossime settimane Inter e Juventus potrebbero sfidarsi su Kiwior dell’Arsenal. Secondo Football Insider, i Gunners potrebbero aprire alla cessione in prestito per il centrale polacco e le due squadre italiane sarebbero molto interessate ad acquistare il giocatore con questa formula. Non sarà semplice considerando la folta concorrenza, ma non è da escludere un tentativo per riportare nel nostro Paese il difensore.

Ad oggi, in caso di un ritorno in Serie A del polacco, la destinazione più probabile sembra essere la Juventus. L’Inter in questo momento è impegnata a chiudere per Cabal del Verona e l’obiettivo di Ausilio sarebbe quello di arrivare all’accordo entro la settimana appena iniziata. Un arrivo che molto probabilmente chiuderebbe le porte ad un altro centrale. Ma il calciomercato è lungo e potrebbe esserci anche qualche cessione in grado di fare spazio a Kiwior. Bianconeri e nerazzurri pensano al difensore polacco e da parte dell’Arsenal apertura a chiudere la trattativa con la formula del prestito. Nei prossimi giorni sapremo se alla fine la trattativa decollerà oppure entrambe le squadre viveranno su