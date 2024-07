L’Inter ha chiuso l’operazione: scambio di documenti e ufficialità

L’Inter grande protagonista in questa sessione di calciomercato. Marotta e Ausilio al lavoro anche sul fronte uscite

In questo calciomercato estivo l’Inter è al lavoro anche sul fronte uscite. Un’operazione è stata di fatto chiusa nelle scorse ore, tanto che le due società sono allo scambio di documenti. Una volta perfezionato il tutto, il calciatore potrà effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto.

Sebastiano Esposito è in procinto di lasciare di nuovo l’Inter. L’attaccante classe 2002 sarebbe voluto tornare alla Sampdoria, dove è stato più che bene nella passata stagione, ma il club di Oaktree preferiva per lui il salto in Serie A e così alla fine sarà. Molto presto Esposito sarà un nuovo calciatore dell’Empoli, il quale ha raggiunto un’intesa coi nerazzurri per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Come riporta ‘Sky Sport’, la società di viale della Liberazione e quella del presidente Corsi sono allo scambio di documenti che chiude un affare impostato da settimane. Mancava di fatto solo il sì di Esposito, desideroso di riabbracciare la Sampdoria dopo un’annata felice sul piano personale. Ma la dirigenza voleva e vuole ‘testarlo’ nel massimo campionato, con l’Empoli che può rappresentare la migliore destinazione possibile per consentire al 22enne di proseguire il suo percorso di crescita.

L’Inter piazza gli Esposito: Sebastiano all’Empoli, Francesco Pio torna allo Spezia

Esposito ha già giocato in Serie A e con la maglia dell’Inter, quando era ancora minorenne. L’esordio avvenne il 26 ottobre 2019, in casa contro il Parma. Quello assoluto, però, qualche mese prima, ovvero in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. In totale vanta 15 presenze in nerazzurro, con l’unico gol realizzato contro il Genoa al ‘Meazza’ il 21 dicembre 2019.

Suo fratello Francesco Pio, invece, farà ritorno allo Spezia in cui ha già militato l’anno scorso. Le due operazioni con protagonisti gli Esposito dovrebbe andare in porto in questa settimana, come quella per Cabal con il Verona.