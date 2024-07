Telefonata da Londra: Inter-Arsenal, operazione da 25 milioni

Possibile trattativa tra Inter e Arsenal. I ‘Gunners’ al lavoro per cedere diversi esuberi e uno potrebbe essere offerto ai nerazzurri.

Prima cedere, poi acquistare. E’ questo il diktat di diverse squadre durante il periodo di calciomercato. E sono molti i club al lavoro per provare a piazzare alcuni esuberi presenti in rosa. E anche l’Arsenal proverà nei prossimi giorni a liberarsi di alcuni giocatori che non rientrano nel progetto tecnico per poi dedicarsi ai rinforzi da dare ad Arteta.

E uno dei giocatori in uscita dal club inglese potrebbe essere offerto anche all’Inter. Il suo entourage sarebbe al lavoro per trovare la giusta soluzione e non è da escludere che possa bussare alla porta di Marotta per capire eventualmente la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Non semplice intavolare una trattativa considerando anche gli obiettivi del club nerazzurro, ma il calciomercato è ancora lungo e magari nelle prossime settimane Marotta inizierà a guardare con attenzione a questa possibilità.

Calciomercato Inter, via dall’Arsenal: offerto a Marotta

Le idee dell’Inter in questo calciomercato sono molto chiare e Marotta non sembra intenzionato a discostarsi molto dagli obiettivi prefissati nelle scorse settimane. Ma il presidente nerazzurro resta sempre vigile e potrebbe decidere anche di approfittare di qualche occasione che la sessione estiva solitamente dà nella seconda parte.

E tra queste ci potrebbe essere Nketiah. Il calciatore non rientra più nei piani dell’Arsenal e il club inglese è al lavoro per trovare una giusta soluzione. L’entourage dell’attaccante sembra guardare con interesse ad una soluzione italiana e non possiamo escludere che possa bussare alla porta di Marotta considerando la necessità di trovare un attaccante da dare a Simone Inzaghi.

Il primo obiettivo resta Gudmundsson del Genoa, ma si valutano alle alternative e il giocatore dei Gunners potrebbe rappresentare una possibilità soprattutto negli ultimi giorni della sessione.

Ad oggi, però, l’ostacolo di una eventuale trattativa è rappresentato dal costo del calciatore. Nonostante l’attaccante non rientri più nei piani di Arteta, l’Arsenal chiede circa 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra importante e che i nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di spendere. Quindi a queste condizioni la risposta di Marotta sarebbe negativa.

Poi se la situazione dovrebbe cambiare e il club campione d’Italia nella parte finale del calciomercato si troverebbe ancora senza attaccante, magari un pensiero a Nketiah la dirigenza nerazzurra potrebbe farlo. Ma ad oggi è un nome che non rientra nei piani e per questo motivo non c’è nessuna trattativa.