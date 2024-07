‘Smacco’ all’Inter: incontro col Milan per chiudere

Dopo la Juventus, anche il Milan potrebbe fare uno ‘smacco’ all’Inter. I rossoneri sono pronti a chiudere un colpo importante

Inizia a muoversi anche il calciomercato del Milan. I rossoneri, che in questa prima parte di sessione si sono dedicati principalmente a individuare i giusto obiettivi, sono pronti a chiudere i primi colpi. Se per Morata è ormai tutto fatto (a breve le visite mediche ndr), il duo Furlani-Moncada nel giro di poco tempo potrebbero regalare il secondo rinforzo al tecnico Fonseca.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Milan e l’entourage di un giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Un colpo che, se messo a segno, rappresenterebbe uno smacco importante all’Inter. I nerazzurri lo hanno trattato per diverso tempo senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ora la nuova possibilità di approdare nella città meneghina, ma nella sponda diversa da quella del club campione d’Italia.

Calciomercato: incontro il Milan, Inter tradita

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Sono diversi gli obiettivi nel mirino del duo Furlani-Moncada e le trattative presto potrebbero entrare nel vivo. Il primo colpo è Morata, ma i rossoneri si preparano a chiudere anche un secondo rinforzo molto importante per il tecnico portoghese.

Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni è possibile un incontro tra il Milan e il padre di Samardzic per trovare un’intesa economica. I rossoneri lo avevano già seguito in passato il calciatore ed ora sembrano intenzionati ad affondare il colpo considerando anche le difficoltà di arrivare a Fofana.

Solo dopo questo passaggio verrà formalizzata l’offerta all’Udinese, che non dovrebbe opporsi alla cessione. Naturalmente fino a quando non c’è l’ufficialità tutto può succede, ma il duo Furlani-Moncada vuole provare a chiudere per regalare un centrocampista di valore importante al proprio tecnico.

Un arrivo a Milano che per il centrocampista potrebbe essere ritardato di un solo anno. La scorsa estate era stata l’Inter ad affondare il colpo per regalare il centrocampista a Inzaghi. Accordo con l’Udinese trovato e visite mediche fatte. Poi il padre ha alzato le pretese per l’ingaggio e commissioni e non si fece più nulla. Per lui un altro anno in bianconero. Ora la possibilità di riprovare a fare ancora una volta il salto in una big. Il Milan è pronto ad accelerare e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.