Colpo chiuso in Spagna: annuncio UFFICIALE dell’Inter

L’Inter piazza un colpo importante dalla Spagna. I nerazzurri hanno chiuso l’affare ed è stato pubblicato anche il comunicato ufficiale

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Marotta è al lavoro per riuscire a completare nel minor tempo possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma la dirigenza nerazzurra guarda con attenzione anche al futuro. L’indicazione data da Oaktree è quella di chiudere operazioni con giocatori in grado nei prossimi anni di dare una mano alla Prima Squadra oppure che possano portare una plusvalenza utile a tenere in ordine i conti.

E proprio in questo senso i nerazzurri hanno ormai definito una operazione. Il giocatore nei giorni scorsi è sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche e nelle scorse ore è stato pubblicato il comunicato ufficiale. Ora la palla passa direttamente a Simone Inzaghi: spetterà al tecnico decidere se utilizzarlo subito in Prima Squadra (adesso è già in ritiro con Mkhitaryan e e compagni) oppure decidere di fargli fare una esperienza in Primavera prima di riaverlo a disposizione.

Calciomercato Inter: colpo chiuso, c’è il comunicato ufficiale

In casa Inter con l’arrivo di Oaktree si guarda molto ai giovani. La proprietà americana su questo ha dato delle indicazioni precise e la società da tempo ci sta lavorando. L’obiettivo è quello di creare nel giro di pochi anni la squadra del futuro e per farlo sono in arrivo i migliori giovani del panorama nazionale e internazionale.

Uno di questo è sicuramente Alex Perez. Il centrale, considerato in patria il nuovo Pique, è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto (condizioni assolutamente semplici ndr) dal Real Betis. Un colpo messo a segno anche grazie alla volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra. Il club spagnolo, infatti, non aveva intenzione di privarsi del giovane talento, ma il difensore ha spinto per trasferirsi a Milano e giocare per il club campione d’Italia. Ora la palla, come detto, passa ad Inzaghi. Toccherà al tecnico decidere se il classe 2006 sarà pronto per far parte della rosa oppure in questa prima fase sarà a disposizione di Zanchetta.

Rimanendo in tema giovani, movimento in uscita per l’Inter. I nerazzurri hanno ceduto con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto e contro-opzione alla Sampdoria il centrocampista nigeriano Akisanmiro. Il classe 2004 ha firmato un contratto quadriennale con il club doriano, ma non è da escludere un ritorno in nerazzurro al termine della stagione. Molto dipenderà dalle prestazioni che saranno fatte alla corte di Pirlo.