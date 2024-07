Via a titolo definitivo, comunicato ufficiale: l’Inter cede un centrocampista

Mercato frizzante, sia in entrata che in uscita, quello che vede il club nerazzurro sempre protagonista: c’è la nota ufficiale sulla cessione

C’è un mercato programmato col dovuto anticipo, pianificato in ogni singola mossa, con degli acquisti mirati già cooptati alla causa ben prima del 1 luglio, e c’è il mercato improvvisato, quello fatto senza troppa logica, con dei nomi magari anche altisonanti ma non necessariamente utili alla causa, oltre che molto impegnativi dal punto di vista del bilancio societario.

Ecco, l’Inter – oltre ad essere, risultati alla mano, il miglior club d’Italia dal punto di vista dei risultati sportivi – è anche ai primissimi posti per quello che riguarda la pianificazione degli obiettivi e dei modi per raggiungere gli stessi. La virtuosa gestione Marotta, che ha prodotto una quantità incredibile di trofei negli ultimi anni, ha dato i suoi frutti già ben prima dello start ufficiale della finestra di mercato 2024/25.

Gli arrivi a costo zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi – strappati entrambi, a vario titolo, alla concorrenza di altri club italiani – sono stati solo il primo assaggio di una campagna trasferimenti che ha già visto l’approdo alla Pinetina di Josep Martinez, il portiere ormai ex Genoa. L’abile dirigente meneghino sta poi seminando da tempo per regalare a Simone Inzaghi altri profili di un certo spessore da aggiungere al già prestigioso roster.

Da Albert Gudmundsson a Michael Kayode passando per Dan Ndoye, la lista dell’ex Dg della Juve pullula di giocatori già pronti a giocarsi il posto coi big in una stagione in cui i tifosi non avranno il tempo di annoiarsi nemmeno volendo.

Agli acquisti e alle trattative in corso si aggiungono però, come tutti gli anni, anche le cessioni. Più o meno dolorose, più o meno remunerative, più o meno funzionali in ottica bilancio.

Inter, addio a titolo definitivo per il 2003 arrivato 3 anni fa

Se il mercato della prima squadra, per quanto frizzante ed intrigante, è condotto dalla dirigenza tenendo bene a mente la necessità di non rivoluzionare troppo la rosa, altrettanto non può dirsi per quello che sta accadendo nelle Giovanili. Con particolare focus sulla composizione della nuova Primavera nerazzurra, che ha avviato, dopo il triennio Chivu, il nuovo corso targato Andrea Zanchetta.

Allargando il discorso a chi ha fatto già parte della squadra che nel 2022 portò a casa il decimo scudetto Under 19 della storia dell’Inter, le movimentazioni di mercato sono davvero tante.

Dopo aver salutato Stabile, accasatosi all’Alcione in Serie C, ed essere in procinto di definire le partenze di Calligaris e Stabile, il club nerazzurro ha definito la cessione di Mattia Zanotti, passato al Lugano. Ma le partenze non finiscono qui.

Nelle ultime ore la Torres Calcio ha emesso un comunicato ufficiale col quale ha confermato, dopo la proficua esperienza in prestito dello scorso anno, l’arrivo a titolo definitivo di Francesco Nunziatini, il centrocampista classe 2003 già campione d’Italia con la Primavera nel succitato trionfo del 2022.

“La Torres comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Francesco Nunziatini dall’FC Internazionale Milano. Il centrocampista classe 2003 è arrivato nella scorsa stagione a titolo temporaneo, proprio dal Club nerazzurro, totalizzando 10 presenze (comprese tutte le competizioni)“, si legge nella nota del club sardo.