Addio ufficiale dopo due anni: “Sarò sempre uno di voi”

È ufficiale un addio. Il calciatore saluta dopo due anni e ringrazia il club per questo biennio. Per lui è già pronta una nuova avventura.

In un mondo social come quello attuale è ormai diventata abitudine per tutti i calciatori sfruttare i propri profili per ringraziare la squadra e i tifosi al termine di una avventura. È così anche per uno dei giocatori protagonista di uno degli ultimi trasferimenti ufficiali di questo calciomercato.

Una separazione che era nell’aria del tempo e avvenuta al termine di un biennio ricco di gioie, ma anche di delusioni. Il giocatore sui social ha tenuto a ringraziare la società e i tifosi per questi due anni sottolineando che sarà sempre uno di loro. Un post che ha ricevuto diversi apprezzamenti dai supporters del club interessato. Naturalmente l’addio ora porterà la dirigenza ad intervenire per consentire al tecnico di non dover rimpiangere il calciatore.

Calciomercato, è addio ufficiale: i saluti sui social

Il saluto sui social per un calciatore è ormai diventato routine. Si tratta di un modo per ringraziare i tifosi che lo hanno sicuramente supportato, ma anche la società. L’ultimo a dover utilizzare il proprio profilo per un post nei confronti della società è stato uno dei protagonisti dell’ultima Serie A. Il trasferimento è ufficiale e per lui è arrivato il momento dei saluti.

Lorenzo Pirola la prossima stagione non sarà più un giocatore della Salernitana. Dopo due anni importanti e da protagonista, il centrale ha deciso di non restare in Serie B e provare una esperienza all’estero. E’ ufficiale, infatti, il suo trasferimento in Grecia all’Olympiacos. Occasione per giocare con un club prestigioso e provare a vincere qualche trofeo. Ma prima di iniziare questa esperienza, il centrale ha voluto ringraziare il club campano con un lungo post: “Sono stati due anni diversi l’uno dall’altro, abbiamo gioito e sofferto, ma sempre dato il massimo per questa città. Mi auguro che la squadra torni dove meriti. Sarò sempre uno di voi“.

Parole che confermano il legame che si era instaurato tra il difensore e la squadra di Salerno. Ma ora l’esperienza in Campania fa parte del passato. Per lui è pronta una avventura lontano dall’Italia nonostante le voci ipotizzavano una sua permanenza nel nostro campionato. Pirola, infatti, per molto tempo è stato accostato ad un ritorno in nerazzurro nel ruolo di vice Bastoni. Alla fine, però, il difensore ha deciso di fare questa esperienza all’estero per completare il percorso di maturazione.