L’Inter vende Carboni, tutto deciso: “Più di 30 milioni”

Valentin Carboni è sempre più vicino a lasciare l’Inter. Un club ha intenzione di affondare il colpo per assicurarsi il talento argentino

Valentin Carboni potrebbe non tornare a Milano dall’Argentina. Il giocatore attualmente è in vacanza per gli impegni con la nazionale sudamericana e il suo rientro alla corte di Simone Inzaghi è previsto intorno al 7-8 agosto. Ma non è da escludere che il talentino nerazzurro possa cambiare la destinazione del suo arrivo. Un club, infatti, avrebbe intenzione di affondare il colpo già nei prossimi giorni per assicurarsi il calciatore.

I contatti vanno avanti ormai da tempo e si sta cercando di trovare una soluzione per accontentare tutti. Per il momento restano le distanze tra le parti, ma la volontà sarebbe quella di chiudere e per questo motivo presto si potrebbe arrivare ad un compromesso. Valentin Carboni intanto attende e non è da escludere che possa cambiare nel giro di davvero qualche giorno la destinazione del suo viaggio dall’Argentina.

Valentin Carboni è uno dei pezzi pregiati in uscita dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di sacrificarlo per mettere in ordine i propri conti e avere anche un aiuto importante dal punto di vista economico per piazzare gli ultimi colpi in entrata. In un primo momento si era pensato anche ad inserirlo come contropartita in qualche trattativa, ma alla fine si è preferito cederlo a titolo definitivo per guadagnare una cifra importante.

Calciomercato Inter: 30 milioni per Carboni

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il Marsiglia di De Zerbi resta in pole position. Il club transalpino segue il calciatore ormai da tempo ed ora spera di poter trovare un accordo con il club nerazzurro. La valutazione superiore ai 30 milioni rende ad oggi complicata la fumata bianca, ma le parti sono al lavoro per trovare una soluzione più economica che vada bene ad entrambe le compagini.

L’ipotesi al vaglio è sempre quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma non alle cifre dette in precedenza. Si pensa a clausole più flessibili che possano facilitare la conclusione di questa trattativa. Inter e Marsiglia insistono per arrivare ad un compromesso e consentire al giocatore di poter andare alla corte di De Zerbi. I contatti ormai vanno avanti da tempo e l’obiettivo è quello di chiudere il tutto in davvero poco tempo. E Valentin Carboni, dall’Argentina dove è ora in vacanza, aspetta novità sul suo futuro e su dove giocherà la prossima stagione.