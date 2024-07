L’Inter cede Carboni: “Accordo raggiunto”

Sono ore decisive per il futuro di Carboni. L’Inter sarebbe al lavoro per raggiungere l’accordo con un club e accontentare l’argentino

Per Valentin Carboni il futuro è sempre più lontano dall’Inter. Il giocatore, ritornato dal prestito al Monza, non sembra rientrare nei piani di Inzaghi e Marotta è al lavoro per trovare la giusta soluzione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’accordo con un club sarebbe sempre più vicino e a questo punto nelle prossime ore potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca.

Il calciatore starebbe spingendo per questa soluzione e l’Inter per accontentarlo potrebbe decidere anche di fare un passo indietro sulla formula. Si tratta di una trattativa ben impostata e a questo punto non è da escludere che già nelle prossime ore si possa arrivare all’accordo definitivo e all’ufficialità. Per Caboni è una grande opportunità per la sua carriera e per fare il definitivo salto di qualità dopo una stagione assolutamente positiva con il Monza.

Calciomercato Inter, saluta Carboni: c’è l’accordo

Valentin Carboni quasi certamente si aggregherà alla sua nuova squadra dopo le vacanze estive. L’Inter e un club stanno lavorando per definire alcuni dettagli e nel giro di poco tempo la trattativa potrebbe arrivare alla chiusura. Una occasione importante per l’argentino, voglioso di giocare con continuità e provare naturalmente a fare il definitivo salto di qualità.

Inter e Marsiglia sarebbero al lavoro per trovare la quadra per il trasferimento dell’attaccante alla corte di De Zerbi. L’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato. Ora le due società stanno definendo gli ultimi dettagli e a breve dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale. La valutazione di 35 milioni di euro è stata considerata da subito alta da parte dei transalpini e per questo motivo si starebbe pensando ad un prestito secco per consentire a Carboni di proseguire il percorso di crescita e magari fare definitivamente il salto di qualità.

Una soluzione ponte che potrebbe permettere magari anche alla valutazione di salite e magari cederlo la prossima stagione ad un prezzo ancora maggiore rispetto a quello attuale. Senza dimenticare la possibilità di trattenerlo per un anno in nerazzurro e permettere a Inzaghi di valutarlo con attenzione e capire se l’argentino potrà restare a Milano. Ogni decisione definitiva sull’argentino quindi è destinata ad essere rinviata al 2025 e molto dipenderà dalla stagione che farà quasi certamente con la maglia del Marsiglia di Roberto De Zerbi.