Inzaghi trema: infortunio inatteso, rischio lesione

Non arrivano buone notizie in casa Inter. Infortunio inatteso per uno dei ragazzi di Simone Inzaghi e il rischio è quello di una lesione

Il 17 agosto si avvicina e per l’Inter i prossimi giorni saranno quelli per ultimare la preparazione e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Genoa. Trasferta di Marassi non semplice considerando anche le ambizioni del Grifone e per questo motivo Inzaghi spera di non dover fare i conti con assenze pesanti.

Ma dall’infermeria non arrivano sicuramente delle buone notizie. In casa Inter è stato registrato un nuovo infortunio ed ora Inzaghi trema (e non poco). Nei prossimi giorni si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro e anche i tempi di recupero del giocatore. Il rischio è quello di una lesione. Vedremo cosa diranno gli esami e l’entità del problema. Ma sicuramente si tratta di una tegola molto importante per il club campione d’Italia.

Inter: infortunio inatteso, le condizioni di Taremi

In questo momento della preparazione l’incubo per i tecnici riguarda proprio gli infortuni. Ad inizio stagione il rischio è quello di problemi fisici e così è in casa Inter. Un giocatore si è fermato per un infortunio e a questo punto nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami per capire la vera entità del problema. Ad oggi non si hanno particolari certezze su quando rientrerà a disposizione e un quadro più chiaro lo si avrà solo dopo i controlli medici.

Per Taremi, però, l’infortunio mette a forte rischio l’esordio contro il Genoa. L’iraniano si è fermato per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti caso. Il rischio è quella di una lesione, ma si attendono gli esami per capire meglio l’entità di un problema. In caso di conferma della prima diagnosi, possibile uno stop di 15 giorni e quindi un esordio con la maglia nerazzurra che potrebbe essere rinviato alla seconda giornata.

Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi e per l’Inter. In attacco manca ancora un rinforzo e a questo punto non possiamo escludere che si decida di spingere sul mercato per consentire al tecnico di avere un’arma in più nella prima giornata di campionato e non presentarsi solamente con Thuram e Lautaro considerando anche il fatto che Correa e Arnautovic sono ormai fuori dai programmi. Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro e capiremo sia i tempi di recupero di Taremi che i movimenti sul mercato.