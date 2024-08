Solo applausi per Lautaro: decisione da capitano vero

Lautaro Martinez continua ad essere l’uomo simbolo di questa Inter. L’ultima decisione presa dall’argentino è da capitano vero.

Si avvicina l’esordio in campionato dell’Inter. Tra 14 giorni i nerazzurri scenderanno in campo per la prima partita ufficiale di questa stagione. Un appuntamento assolutamente importante per capire se le scelte fatte sul calciomercato e le indicazioni positive arrivate dalle amichevoli saranno confermate. Ad oggi naturalmente Inzaghi non ha potuto contare su tutta la rosa a disposizione anche a causa degli impegni estivi con le rispettive nazionali.

Ma l’ultima decisione presa da Lautaro Martinez è da capitano vero. L’argentino in passato ha dimostrato di avere un forte legame con questa maglia e l’ultima scelta naturalmente lo conferma. Si tratta di una buona notizia per Inzaghi e per i tifosi, che non vedono l’ora di poter rivedere il proprio idolo in campo nella speranza che possa dare continuità a quanto di buono fatto la scorsa stagione.

La Copa America e gli Europei stanno portando i giocatori dell’Inter a rientrare in modo scaglionato. Per questo motivo Inzaghi, almeno fino a questo momento, non ha potuto contare su tutti i giocatori a disposizione. Ora, però, per il tecnico arriva una buona notizia e presto potrà finalmente allenare l’intera rosa.

Inter: sorpresa Lautaro, la scelta fa felici i tifosi

Il rientro di Lautaro era previsto tra il 7 e l’8 agosto tanto che si era ipotizzato un ritorno in campo direttamente per la prima di campionato. L’argentino, però, ha deciso di anticipare il suo ritorno in Italia e dovrebbe arrivare a breve. Una notizia che fa sicuramente molto felice Simone Inzaghi e i tifosi. Vedremo se sarà in campo nell’amichevole del 7 agosto con l’Al-Ittihad oppure si preferirà concentrarsi solamente agli allenamenti per ritrovare la forma ed essere finalmente pronto per la prima giornata di campionato.

Per Lautaro, quindi, è tutto pronto il suo ritorno in Italia. L’argentino si metterà subito a disposizione di Inzaghi nella speranza di recuperare il prima possibile la condizione e poter dare una mano importante ai nerazzurri sin da subito. La scelta di rientrare a Milano con qualche giorno di anticipo conferma il forte legame del giocatore con il club e si tratta di un vero e proprio gesto da capitano. Ma il suo esempio è stato seguito anche da altri tesserati nerazzurri. La voglia è quindi quella di rientrare il prima possibile per dare una mano importante ai compagni.