Bomba dal ritiro dell’Inter: “Cosa abbiamo scoperto”

L’Inter prosegue la preparazione per l’esordio in campionato. E dal ritiro arriva una notizia molto importante per i tifosi nerazzurri.

L’Inter al lavoro per preparare l’esordio in campionato. I nerazzurri ormai da una settimana sono rientrati in campo per arrivare pronti alla prima giornata di Serie A. L’amichevole contro il Lugano ha dato sicuramente delle indicazioni positive a Simone Inzaghi, ma la strada da fare è lunga considerando che ancora sono molti i giocatori che devono rientrare dalle proprie vacanze dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Nonostante l’assenza dei big, dal ritiro arrivano delle notizie molto positive. Ed è il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale Youtube a raccontare un retroscena che fa felice i tifosi. La squadra sembra essere tornata in campo con la mentalità giusta e questo rappresenta sicuramente un punto di partenza importante. La stagione è lunga e c’è bisogno di tutti per raggiungere gli obiettivi prefissati. E possiamo dire che la strada intrapresa ad oggi è quella corretta.

Inter, retroscena dal ritiro: cosa è successo

Il ritiro estivo ha due obiettivi molto importanti: da una parte prepara al meglio la squadra all’esordio in campionato o in coppa e dall’altra fortificare il gruppo. E proprio sul secondo passaggio stanno arrivando delle risposte assolutamente positive da Appiano Gentile ad una settimana dalla ripresa degli allenamenti.

A spiegare il retroscena è Marco Barzaghi sul proprio canale Youtube: “Una cosa spiega la professionalità dei giocatori nerazzurri e la volontà di iniziare al meglio la stagione. Da quello che siamo riusciti a scoprire, Zielinski, Taremi e Mkhitaryan hanno preferito restare ad Appiano Gentile insieme a Simone Inzaghi. Per loro, dunque, il ritiro vero e proprio è iniziato alla Pinetina“. Una scelta fatta individualmente e che con un solo obiettivo: ritornare il prima possibile in forma e dare una mano importante alla squadra sin dalla prima di campionato.

Se Mkhitaryan potrebbe non sorprendere considerando anche il suo forte legame con questa maglia, Zielinski e Taremi rappresentano forse la novità più importante per i tifosi. Entrambi non vedono l’ora di iniziare l’avventura con i nerazzurri e la scelta di restare ad Appiano ne è la conferma. Una buona notizia anche per Inzaghi, che da inizio campionato potrà contare su dei giocatori vogliosi di dare una mano alla squadra sin da subito. L’ultima parola naturalmente spetterà al campo e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa scelta sarà premiata oppure no.