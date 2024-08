Ha firmato con l’Inter: annuncio UFFICIALE

L’Inter continua ad essere molto attiva. Il club ha definito una nuova partnership importante dal punto di vista economico e non solo

L’arrivo di Oaktree sta portando novità importanti in casa Inter. La proprietà americana in queste prime settimane ha subito tolto tutti i dubbi avanzati sulla volontà di investire nel club nerazzurro. Le ambizioni non sono state abbassate e la linea verde decisa conferma l’obiettivo di restare ad alto livello da diverso tempo. Ma i vertici della squadra campione d’Italia si stanno muovendo anche in altri campi per consentire di riuscire a portare ulteriori soldi nelle casse.

È ormai ufficiale una partnership. I nerazzurri sul proprio sito hanno confermato di aver trovato l’accordo con l’azienda ed ora l’accordo è a tutti gli effetti firmato. Si tratta di una novità molto importante e che consentirà all’Inter di avere degli introiti maggiori e, di conseguenza, non è da escludere che questi possano portare il club a mettere a segno dei colpi importanti sul calciomercato.

Inter: annuncio ufficiale, c’è la nuova partnership

La svolta con Oaktree è arrivata per quanto riguarda la partnership. Sono diversi i nuovi accordi firmati dal club e l’ultimo è stato annunciato in questi primi giorni di agosto. Si tratta di un accordo molto importante per riuscire ad aumentare gli introiti e anche una visibilità importante a livello internazionale. Naturalmente il lavoro della proprietà non è assolutamente finita qui e in futuro non sono da escludere altri annunci.

Ritornando all’ultimo accordo, i nerazzurri hanno ufficializzato la partnership con Dreame, una azienda conosciuta per il lavoro nel mondo della tecnologia. Una partnership che consentirà all’Inter di iniziare una collaborazione con una delle imprese più conosciute a livello internazionale. Non sono state comunicate le cifre di questo accordo, ma sicuramente entreranno ulteriori soldi nelle casse del club per consentire alle casse di equilibrarsi e non dover magari fare sacrifici per quanto riguarda i calciatori sul mercato.

“FC Internazionale Milano e Dream Technology – si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito dal club subito dopo l’accordo – annunciano di aver siglato una partnership che vedrà l’azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi diventare Official Partner del Club nerazzurro a partire dalla prossima stagione“. Una notizia sicuramente molto positiva per tutto l’ambiente della squadra campione d’Italia e vedremo se questo nuovo accordo consentirà a Marotta di poter chiudere alcune operazioni di calciomercato in entrata senza dover fare dei sacrifici in uscita.