Amichevole Inter-Al Ittihad: come seguire la partita in Tv

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della prima giornata di campionato. Prossima amichevole contro l’Al Ittihad. Ecco come vederla

Penultima amichevole stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il pareggio con il Pisa e in attesa dello scontro con il Chelsea, i nerazzurri sono pronti a scendere in campo per sfidare gli arabi dell’Al Ittihad. Un test sicuramente molto importante per valutare la condizione dei giocatori in vista dell’esordio ufficiale sul campo del Genoa il prossimo 17 agosto.

La partita contro gli arabi alza sicuramente il livello rispetto alle precedenti uscite e per questo motivo per Inzaghi rappresenta un test per capire se il passo falso con il Pisa è stato solamente un incidente di percorso. Una amichevole, quindi, destinata a dare moltissime risposte al tecnico nerazzurro e la speranza da parte sua, ma anche dell’intero staff e che queste siano assolutamente positive.

Di fronte c’è sicuramente una formazione che in questi ultimi anni si è rinforzata molto e che potrà contare su giocatori molto esperti come per esempio Benzema, e un tecnico che conosce molto bene il calcio europeo come Blanc. L’esordio contro il Genoa è sempre più vicino e questa sfida, in attesa di quella con il Chelsea, rappresenta un banco di prova davvero interessante per la squadra campione d’Italia.

Inter-Al Ittihad: probabili formazioni e info tv e streaming

Simone Inzaghi per questa sfida non potrà contare ancora su tutta la rosa a disposizione. Niente campo per Lautaro Martinez oltre che per gli infortunati Arnautovic, Zielinski e Taremi. Il tecnico nerazzurro dovrebbe utilizzare Correa al fianco di Thuram nel reparto offensivo.

Darmian, visto che Dumfries ha ripreso gli allenamenti da poco, e Dimarco agiranno sugli esterni di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto. Davanti a Sommer spazio per Pavard, Acerbi e Bastoni. Dall’altra parte Blanc dovrebbe affidarsi al tridente formato da Diaby, Benzema e Jota. Spazio anche ad altre conoscenze del calcio europeo come Fabinho e Aouar.

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni A.; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram M., Correa. All. Simone Inzaghi

Al Ittihad (4-3-3): Al-Mahasneh; Felipe, Al-Sagour, Kadesh, Al-Mousa; Al Nashri, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Jota. All. Blanc

Il match si giocherà all’U-Power Stadium di Monza nella serata di mercoledì 7 agosto con inizio alle 20:30. La partita sarà trasmessa su DAZN in streaming e on demand (canale 214 di Sky) e su Inter TV.