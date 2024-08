Nuovo bomber per Inzaghi: ok di Oaktree, nome a sorpresa

Via libera di Oaktree per il nuovo attaccante. Marotta e Ausilio ora sono pronti a regalare a Simone Inzaghi il tanto atteso bomber

Simone Inzaghi avrà il nuovo attaccante. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di Mkhitaryan seconda punta senza andare sul calciomercato. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata: Marotta e Ausilio hanno ricevuto il via libera da parte di Oaktree per dare ad Inzaghi il bomber tanto richiesto. Un acquisto che dovrà essere effettuato solamente nel rispetto delle linee guida decise dalla proprietà americana.

Quindi, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo attaccante dovrà essere un giovane di prospettiva. Un profilo che Marotta e Ausilio stanno cercando tra quelli sondati. Con la carta Gudmundsson sfumata (l’islandese è diretto alla Fiorentina), i nerazzurri potrebbero decidere di puntare su un nome assolutamente a sorpresa. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e presto quasi certamente si affonderà il colpo.

Calciomercato Inter: scelto il nuovo bomber, ecco chi è

Il via libera di Oaktree all’attaccante ha portato Marotta e Ausilio a mettersi subito al lavoro per individuare il profilo giusto. Sono diversi i nomi sondati nelle scorse settimane e, almeno di sorprese dell’ultima ora, il nome uscirà proprio tra questi. La Rosea ha isolato due giocatori, ma uno sembra fuori dai giochi a causa di un infortunio.

Konaté, infatti, si è lesionato i legamenti e a questo punto l’Inter difficilmente metterà sul piatto una offerta al Salisburgo per acquistarlo. Discorso diverso per Vanat della Dinamo Kiev. Il classe 2002 ha un tiro potente e dotato di un gran tiro e nella stagione appena conclusa ha messo a segno 14 gol in 27 gare. Un profilo che si sposa alla perfezione con la linea decisa da Oaktree e per questo motivo non è da escludere un tentativo da parte di Marotta per capire la fattibilità di questa operazione. Il tutto si potrebbe concludere intorno ai 10-15 milioni di euro.

Parallelamente in casa interista si continua a lavorare agli addii di Arnautovic e Correa. Per il primo l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una rescissione, per il secondo si continua a ragionare su una cessione a titolo definitivo. Due operazione destinate a sbloccare l’arrivo del nuovo attaccante. Con Gudmundsson diretto verso la Fiorentina, il profilo di Vanat ora sarebbe balzato in pole position. E presto ci attendiamo delle novità importanti in questo senso.