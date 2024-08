Accordo raggiunto: Dumfries e l’addio all’Inter, cosa succede

Il futuro di Denzel Dumfries continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato nonostante il rinnovo sia sempre più vicino

Denzel Dumfries tra rinnovo e le continue voci di un possibile addio. Nonostante un principio di accordo con l’Inter per prolungare il contratto, nei giorni scorsi si è parlato di una cessione dell’esterno olandese. In particolare, un club sembrava davvero interessato al giocatore e pronto a mettere sul piatto una proposta importante per arrivare alla fumata bianca.

In queste ultime ore ci sono novità molto importanti sul futuro dell’olandese. Un accordo è stato raggiunto e a questo punto non sembrano esserci più dubbi sul destino di Dumfries. Il giocatore è pronto a firmare e mettere fine a tutte le voci di calciomercato degli ultimi giorni. Una fumata bianca che sicuramente consente allo stesso esterno di poter lavorare con tranquillità e concentrarsi solamente sul campo e sul continuare l’ottimo percorso iniziato ormai da qualche mese.

Il futuro di Dumfries in questi mesi è stato al centro di diverse voci di mercato. Il contratto in scadenza nel 2025 e le distanze sul rinnovo facevano pensare ad una separazione con l’Inter già prima degli Europei. Il calciatore, però, non ha mai chiuso la porta ad una permanenza in nerazzurro e le prestazioni con l’Olanda hanno portato Marotta a riprendere i contatti per valutare la possibilità di continuare insieme.

Calciomercato Inter: novità Dumfries, i dettagli

Alla fine sarà così. Il Manchester United ci avrebbe provato fino all’ultimo per arrivare all’olandese, ma da parte dei nerazzurri non c’è mai stata una vera apertura ad uno scambio con Wan-Bissaka soprattutto dopo l’intesa di massima sul rinnovo. Chiusura che ha portato i Red Devils a cambiare obiettivo e trovare l’accordo con il Bayern Monaco per Mazraoui mentre l’esterno in forza al club allenato da ten Hag è andato al West Ham. Notizia che chiude definitivamente le porte a qualsiasi trasferimento di Dumfries in Premier League almeno fino alla prossima estate.

Ora a breve l’Inter dovrebbe ufficializzare il rinnovo dell’esterno olandese. L’accordo di massima è stato trovato sulla base di un quadriennale da 4 milioni a stagione. Manca solo da mettere nero su bianco e nel giro di qualche giorno è atteso il comunicato ufficiale di questo prolungamento. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che anche per questa stagione potrà contare su un calciatore di livello e, soprattutto, in grado di dare una mano importante in una stagione molto impegnativa.